Fate anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando y dejará sin trabajo a 920 operarios

La empresa argentina confirmó el cierre inmediato de su planta industrial en Virreyes, San Fernando. Asegura que pagará indemnizaciones y liquidará activos tras más de ocho décadas de actividad.

El cierre de Fate ya es un hecho. La empresa argentina fabricante de neumáticos anunció el cese inmediato de actividades en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 empleados.

La decisión fue comunicada oficialmente por la compañía, que confirmó la liquidación total de sus operaciones productivas en el país.

En el comunicado, la firma señaló: “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La planta que deja de operar era la mayor del país y contaba con una capacidad productiva superior a cinco millones de neumáticos por año.

Los motivos detrás del cierre de Fate

El cierre se produce en un contexto de crisis para la industria del neumático, atravesada por la apertura comercial y el incremento de importaciones.

Al explicar la decisión, la compañía sostuvo que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

Desde la empresa aclararon que no se trata de un concurso preventivo ni de una reestructuración. Se trata de un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Fuentes cercanas a la firma afirmaron: “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Importaciones, costos y conflicto gremial

Importaciones chinas

A mediados de 2025 ingresaron al país 860.000 cubiertas importadas en un solo mes, saturando el mercado local. La imposibilidad de competir con precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, afectando sus márgenes.

Laberinto macroeconómico

La firma apuntó contra la sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y falta de incentivos a la exportación, lo que la dejó en desventaja frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad

Según la dirección, el costo laboral, la baja productividad y una relación gremial desgastada encarecieron la producción local. Fabricar un neumático en Argentina resultaba más costoso que importarlo.

Más de 80 años de historia industrial

En su repaso histórico, la compañía expresó: “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

También destacó: “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

El comunicado agregó: “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y sostuvo que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Finalmente, la firma manifestó: “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de la compañía, enfocará su actividad en los negocios vinculados a Aluar, en el sector del aluminio.