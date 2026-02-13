edición 8019 - visitas hoy 25689

Corredor Seguí en Malvinas Argentinas: Leo Nardini recorrió la obra que ya supera el 50% de avance

El intendente supervisó los trabajos sobre la calle Juan Francisco Seguí, entre Grand Bourg y Tierras Altas. La obra, financiada con recursos municipales, busca mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió el avance del Corredor Seguí en Malvinas Argentinas, una obra estratégica que se ejecuta sobre la calle Juan Francisco Seguí, entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas. El proyecto, financiado con inversión municipal, ya supera el 50% de ejecución y contempla una intervención total de 2.438,90 metros cuadrados.


La traza se desarrolla tanto del lado sur como del norte de las vías del ferrocarril Belgrano Norte, con el objetivo de mejorar la conectividad, ordenar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a peatones y ciclistas.


Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la decisión de continuar con obras financiadas con recursos locales. “Seguimos invirtiendo recursos propios en infraestructura que transforma los barrios y mejora la calidad de vida de nuestras familias”, expresó Nardini.


Detalles técnicos del Corredor Seguí


Los trabajos incluyen la excavación y preparación del suelo, tareas de compactación y la ejecución de carpeta asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor.


Además, se avanza con la construcción de rampas de hormigón armado y la demarcación horizontal mediante pintura vial en frío con microesferas de vidrio, lo que permite optimizar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.


El Corredor Seguí se suma a otras intervenciones realizadas por la gestión municipal, como el corredor de la calle Ing. Huergo en Los Polvorines, el trazado al costado de la Ruta Provincial N°23 que recorre el perímetro limítrofe del municipio desde Don Torcuato hasta San Miguel, y el que conecta Ing. Pablo Nogués con Grand Bourg a través de la calle Juan F. Seguí lado sur.

