Kicillof abrió el Congreso Provincial de Seguridad y defendió la inversión estatal en la Policía

El Gobernador lideró el Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela Juan Vucetich, donde defendió la inversión estatal en la Policía, cuestionó la quita de fondos nacionales y amplió el programa Entramados a 30 municipios.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de Berazategui, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía, Javier Villar; y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni.

Durante la jornada, se firmó la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, una iniciativa destinada a la prevención del delito y la reincidencia en niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, el mandatario sostuvo: “Este no es un espacio para las chicanas y las soluciones mágicas: nosotros no venimos a decir qué es lo que queremos hacer, sino a repasar todo lo que venimos haciendo hace seis años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires”.

Y agregó: “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.

Críticas al ajuste y defensa de la inversión en seguridad

Kicillof cuestionó las políticas de ajuste y remarcó: “Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste presupuestario: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”.

Además, afirmó: “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.

Programa Entramados: 30 municipios adheridos

Durante el encuentro firmaron su adhesión al programa Entramados los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Berisso, Fabián Cagliardi; Cañuelas, Marisa Fassi; y Quilmes, Eva Mieri, junto al secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

El Gobernador destacó: “Hoy alcanzamos a los 30 municipios adheridos al programa Entramados, consolidando una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes”.

Y explicó: “Aquí no se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos: invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”.

La iniciativa impulsa una estrategia integral de intervención territorial para abordar la situación de jóvenes con conflictos con la ley penal. Incluye monitoreo permanente, revinculación educativa, abordaje de consumos problemáticos y formación laboral.

Postura del Ministerio de Seguridad

El ministro Javier Alonso afirmó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”.

Inversión en viviendas para la Policía

En el marco de la jornada, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó junto al presidente de la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía, Carlos Langone, y el intendente de Azul, Nelson Sombra, un convenio por $5.093 millones para la construcción de 57 viviendas.

El proyecto contempla infraestructura completa de servicios: agua, cloacas, electricidad, gas y pavimento, con el objetivo de garantizar acceso a un hábitat adecuado para los agentes y sus familias.

Cierre del Congreso Provincial de Seguridad

En el tramo final, Kicillof expresó: “No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente. En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”.

La jornada concluyó con una exhibición de equipamiento y demostraciones tácticas del Grupo Halcón y cuerpos de bomberos.

También participaron funcionarios provinciales, legisladores e intendentes de distintos municipios bonaerenses.