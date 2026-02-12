Sturzenegger: “Si te lastimaste jugando al fútbol, la cobertura es del 50%”

Reforma laboral: cómo impactan las licencias por enfermedad

A horas de la media sanción en el Senado, el ministro de Desregulación detalló cómo cambiarán las licencias por enfermedad y explicó en qué casos el trabajador cobrará el 75% o incluso el 50% del salario.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma laboral establece cambios en las licencias por enfermedad y detalló que en determinados casos los trabajadores ya no cobrarán el 100% del salario.

A horas de la media sanción en el Senado, el funcionario explicó que el nuevo esquema prevé pagos del 75% o del 50% del sueldo, según el origen de la incapacidad.

En diálogo con Radio Mitre, sostuvo: “Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares”.

Según detalló, cuando se trata de una enfermedad que sobreviene sin relación con una acción del trabajador, el empleador deberá continuar abonando el salario, aunque ya no en su totalidad.

“Cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tiene nada que ver con tu accionar, el empleador tiene la obligación de seguir pagándote el sueldo por un tiempo, pero ya no al 100%, sino al 75%”, precisó.

Cobertura del 50% en lesiones fuera del trabajo

El punto más controvertido, según explicó, se vincula con las lesiones ocurridas fuera del ámbito laboral.

“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, afirmó.

De acuerdo al ministro, la medida apunta a reducir lo que definió como situaciones de abuso en licencias prolongadas.

“La idea es que esto también apunta a reducir, si se quiere, las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.

Otros cambios de la reforma laboral

Durante la entrevista, Sturzenegger también defendió otros aspectos del proyecto que obtuvo media sanción.

En relación con las indemnizaciones, sostuvo que el objetivo es reducir la incertidumbre judicial vinculada a la denominada “industria del juicio”. Señaló que la reforma especifica criterios de actualización de sentencias para evitar incrementos inesperados.

“El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales”, remarcó.

Asimismo, el proyecto incorpora la figura del banco de horas, permite mayor flexibilidad en la organización de la jornada y habilita acuerdos para compensar días no trabajados sin que esas horas se consideren extras.

También contempla la reducción de cargas patronales, la creación de un mecanismo de “refund” para nuevas contrataciones y cambios en la negociación salarial mediante el principio de prelación, que otorga mayor peso a los convenios de empresa.

Finalmente, el ministro indicó que el recibo de sueldo reflejará todos los conceptos vinculados al empleo, incluyendo aportes y contribuciones.