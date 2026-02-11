edición 8017 - visitas hoy 46842

Tigre

Julio Zamora recorrió la obra del nuevo espacio cultural en Ricardo Rojas

El intendente Julio Zamora recorrió la construcción del nuevo auditorio en la Delegación de Ricardo Rojas, un espacio de 260 m² que ampliará la infraestructura cultural del distrito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó el avance del nuevo auditorio en Ricardo Rojas, una obra que el Municipio ejecuta en la Delegación de la localidad con el objetivo de sumar un espacio para espectáculos destinado a vecinos y vecinas.


El proyecto contempla una superficie total de 260 metros cuadrados y forma parte de la ampliación de la infraestructura cultural del distrito.



Características del auditorio en Ricardo Rojas


El auditorio contará con 150 butacas, camarines, sistema de aire acondicionado, además de aislación acústica y térmica.


En paralelo, se desarrollan trabajos complementarios que incluyen la construcción de una galería exterior, mejoras en el perímetro del edificio y la adecuación del sector de depósitos de la delegación.


La iniciativa se suma al funcionamiento del Teatro Pepe Soriano en Benavídez y a otras construcciones culturales que se llevan adelante en El Talar y Don Torcuato, consolidando la expansión de espacios destinados a actividades artísticas en el partido.

