Intentan robar una moto en Tigre centro: tres detenidos

El intento de robo de una moto en pleno centro de Tigre fue frustrado por el Centro de Operaciones Tigre. Tres sospechosos fueron detenidos tras un seguimiento por cámaras y un operativo conjunto con la Policía bonaerense.

Tres individuos fueron detenidos en el marco de un intento de robo de moto en Tigre centro, tras un operativo articulado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, luego de que intentaran darse a la fuga. Fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.

Según se informó, el episodio se registró a primera hora de la mañana, cuando los sujetos intentaron forzar una moto que se encontraba estacionada en pleno centro de la ciudad.

Al no lograr su cometido, los tres hombres continuaron a pie por la Avenida Cazón, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes.

Seguimiento por cámaras y operativo conjunto

El seguimiento a través de las cámaras de seguridad del COT fue determinante para localizar a los sospechosos.

Tras advertir la maniobra, los agentes activaron el operativo y monitorearon sus movimientos hasta que huyeron por la calle Marabotto, donde finalmente fueron interceptados por personal del COT y efectivos de la Policía bonaerense.

Los tres individuos quedaron detenidos y fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.