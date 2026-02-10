La trama de la extorsión al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La Justicia Federal indagará a los siete detenidos acusados de extorsionar al soldado del Ejército que se suicidó en diciembre en la Quinta de Olivos tras pagar $1,4 millones.

Los siete detenidos acusados de extorsionar al soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, quien se suicidó en diciembre pasado en la Quinta de Olivos, fueron trasladados este martes al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En las próximas horas serán indagados y luego se definirá dónde quedarán alojados.

Según confirmaron fuentes del caso, entre los acusados se encuentra Tomás Francavilla, señalado como jefe de la banda, junto a otros seis cómplices que integraban una organización dedicada a extorsionar víctimas mediante una aplicación de citas, incluso desde cárceles bonaerenses.

La investigación determinó que la banda logró obtener $1,4 millones de pesos del soldado antes de que fuera hallado sin vida. El trabajo estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, por orden directa de la magistrada.

La investigación judicial

La causa se inició luego del hallazgo del cuerpo de Gómez en su puesto de guardia. Junto a él se encontró una nota en la que mencionaba supuestas deudas y hacía referencia a “policías corruptos”. Además, los peritos secuestraron su teléfono celular.

El dispositivo fue abierto por un equipo forense especializado, que logró recuperar llamadas, mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias, elementos que permitieron identificar rápidamente a los sospechosos.

Si bien la autopsia confirmó que el soldado se quitó la vida por su propia mano, la Justicia federal concluyó que una cadena de hechos delictivos previos fue determinante en el desenlace.

El rol de Tomás Francavilla

De acuerdo con la investigación, la banda tenía como líder a Tomás Francavilla, un delincuente oriundo de San Justo, de 22 años. En 2024 había sido condenado por el Juzgado de Garantías N.º 2 de La Matanza a tres años y diez meses de prisión por robo a mano armada, con antecedentes previos por el mismo delito en 2022.

En las últimas horas, la División Homicidios realizó siete allanamientos en el oeste del conurbano bonaerense y en los penales de Magdalena y Olmos, donde fueron detenidos Francavilla y otros dos internos de la Unidad N.º 36.

El mecanismo de la extorsión

Según la causa, Gómez fue víctima de una modalidad delictiva que comenzó a expandirse durante la pandemia. Un integrante de la banda lo contactó mediante la aplicación de citas Evermatch, utilizando un perfil falso de mujer.

Tras entablar contacto, la maniobra continuó con una llamada de un supuesto policía, que lo acusó de mantener una relación con una menor de edad y le exigió dinero para evitar consecuencias legales.

Los pagos y las últimas comunicaciones

El 15 de diciembre, a las 17:24, Gómez recibió una llamada que duró poco más de diez minutos. Minutos después, realizó un primer pago de $213 mil a una cuenta vinculada a Iara Cosentino, pareja de Francavilla, detenida como una de las recaudadoras, junto a Karen Cufré, novia de Mauricio Areco Duarte.

En la hora siguiente, el soldado realizó otros tres pagos, enviando cada comprobante a los extorsionadores. A las 18:25, se registró otra comunicación de cuatro minutos.

Gómez se suicidó a las 5 de la madrugada del 16 de diciembre, con un disparo de su propio fusil, según el informe forense. A las 5:25, uno de los delincuentes escribió: “No veo el comprobante”. Más tarde, intentaron comunicarse con él otras tres veces a las 9 de la mañana.

En total, pagó $1,4 millones en poco más de una hora, bajo presión constante por parte de ladrones presos y sus cómplices.