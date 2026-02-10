edición 8016 - visitas hoy 34757

Quinta edición de VL Burger con promociones especiales en hamburgueserías de Vicente López

Vicente López será escenario de una nueva edición de VL Burger, con promociones especiales, descuentos en hamburgueserías y shows en vivo en distintos barrios del municipio.

VL Burger en Vicente López: una noche de hamburguesas y promociones


Este jueves 12 de febrero, el municipio de Vicente López llevará adelante la quinta edición de VL Burger, una propuesta gastronómica que combina descuentos, promociones especiales y shows en vivo en hamburgueserías y bares de distintos barrios.


El evento se desarrollará desde las 18 hasta las 24 horas, con la participación de comercios adheridos que ofrecerán combos promocionales de hamburguesas y bebidas, incluyendo opciones con cervezas artesanales y alternativas vegetarianas y sin carne.


Promociones por barrio


En Munro, los locales CowoBongo e Il Fungo se suman a VL Burger con promociones exclusivas, que incluyen hamburguesas con bebida y opciones especiales para distintos gustos.


En Villa Adelina, El Galpón de White ofrecerá una promoción que combina hamburguesas y pintas de cerveza con descuento durante toda la jornada.


Descuentos y shows en vivo


En el barrio de Florida, BR Burgers participará con beneficios pensados para quienes recorran el circuito gastronómico durante el evento.


En Vicente López, el local Emily Daniels aplicará un 15% de descuento abonando en efectivo, mientras que en Olivos, Cao Bar se destacará con una propuesta 2x1 en burgers y tragos, acompañada por un show en vivo.


Locales adheridos y variedad gastronómica


Además, forman parte de esta edición reconocidos comercios gastronómicos del distrito como ForestDan, Hormiga Negra, Vecino Cocina de Barrio y Lo de Carlitos, entre otros.


La propuesta incluye opciones vegetarianas y sin carne, ampliando la oferta para todos los públicos.


Impulso al comercio local


VL Burger forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio de Vicente López para acompañar y fortalecer al sector gastronómico local, junto a otras iniciativas como Pizza Vilo, VL Gastronómica, Vilo Cervecero, La Noche del Vino y Café Vilo.

