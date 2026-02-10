Finde XXL en Malvinas Argentinas: tres noches de shows, globos aerostáticos y actividades gratuitas por Carnaval

El Municipio de Malvinas Argentinas anunció una agenda especial de actividades culturales y recreativas para celebrar el fin de semana largo de Carnaval 2026, con propuestas gratuitas pensadas para toda la familia. La iniciativa se denomina Finde XXL en Malvinas Argentinas y se desarrollará durante tres noches consecutivas al aire libre.
Las actividades tendrán lugar los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, a partir de las 19 horas, en las inmediaciones del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Presidente Perón 4276.
Fiesta Retro y espectáculos en vivo
El escenario principal será el punto de encuentro de la Fiesta Retro, una propuesta elegida por el público que incluirá tributos melódicos, DJs en vivo y un repertorio de clásicos musicales pensado para bailar y cantar en familia.
Durante las tres jornadas, el evento contará con shows en vivo y una programación musical continua que acompañará cada noche del fin de semana largo.
Globos aerostáticos y experiencia visual
Además de la propuesta musical, el cielo será protagonista con un espectáculo de globos aerostáticos, que acompañará cada jornada y aportará una experiencia visual distintiva. Desde el Municipio informaron que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, la reprogramación de esta actividad se comunicará a través de las redes sociales oficiales.
Feria, foodtrucks y patio gastronómico
El Finde XXL en Malvinas Argentinas también contará con foodtrucks, Feria de Artesanos, Microemprendedores y un Patio Gastronómico, generando un espacio para recorrer, compartir y disfrutar de propuestas locales.
Entrada libre y gratuita
Con entrada libre y gratuita, el Municipio invita a vecinos y visitantes a participar de esta propuesta cultural que combina música, entretenimiento y actividades al aire libre durante el fin de semana largo de Carnaval.