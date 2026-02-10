edición 8016 - visitas hoy 37996

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Finde XXL en Malvinas Argentinas: tres noches de shows, globos aerostáticos y actividades gratuitas por Carnaval

Finde XXL en Malvinas Argentinas: tres noches de shows, globos aerostáticos y actividades gratuitas por Carnaval
Shows en vivo, fiesta retro, DJs, globos aerostáticos y propuestas gastronómicas formarán parte del Finde XXL que el Municipio de Malvinas Argentinas organizará durante el fin de semana largo de Carnaval 2026.

El Municipio de Malvinas Argentinas anunció una agenda especial de actividades culturales y recreativas para celebrar el fin de semana largo de Carnaval 2026, con propuestas gratuitas pensadas para toda la familia. La iniciativa se denomina Finde XXL en Malvinas Argentinas y se desarrollará durante tres noches consecutivas al aire libre.


Las actividades tendrán lugar los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, a partir de las 19 horas, en las inmediaciones del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Presidente Perón 4276.


Fiesta Retro y espectáculos en vivo


El escenario principal será el punto de encuentro de la Fiesta Retro, una propuesta elegida por el público que incluirá tributos melódicos, DJs en vivo y un repertorio de clásicos musicales pensado para bailar y cantar en familia.


Durante las tres jornadas, el evento contará con shows en vivo y una programación musical continua que acompañará cada noche del fin de semana largo.


Globos aerostáticos y experiencia visual


Además de la propuesta musical, el cielo será protagonista con un espectáculo de globos aerostáticos, que acompañará cada jornada y aportará una experiencia visual distintiva. Desde el Municipio informaron que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, la reprogramación de esta actividad se comunicará a través de las redes sociales oficiales.


Feria, foodtrucks y patio gastronómico


El Finde XXL en Malvinas Argentinas también contará con foodtrucks, Feria de Artesanos, Microemprendedores y un Patio Gastronómico, generando un espacio para recorrer, compartir y disfrutar de propuestas locales.


Entrada libre y gratuita


Con entrada libre y gratuita, el Municipio invita a vecinos y visitantes a participar de esta propuesta cultural que combina música, entretenimiento y actividades al aire libre durante el fin de semana largo de Carnaval.

Últimas Noticias

La trama de la extorsión al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
La trama de la extorsión al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
Hallaron un hombre muerto en el Parque Saavedra con una herida de arma blanca
Hallaron un hombre muerto en el Parque Saavedra con una herida de arma blanca
Encuentro de hockey reunió a jóvenes de distintos polideportivos del Municipio de Tigre
Encuentro de hockey reunió a jóvenes de distintos polideportivos del Municipio de Tigre
Quinta edición de VL Burger con promociones especiales en hamburgueserías de Vicente López
Quinta edición de VL Burger con promociones especiales en hamburgueserías de Vicente López
Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió a la altura de Pacheco
Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió a la altura de Pacheco
Detuvieron en San Fernando a un hombre con pedido de captura internacional de Interpol por abuso sexual
Detuvieron en San Fernando a un hombre con pedido de captura internacional de Interpol por abuso sexual