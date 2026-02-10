Finde XXL en Malvinas Argentinas: tres noches de shows, globos aerostáticos y actividades gratuitas por Carnaval

Shows en vivo, fiesta retro, DJs, globos aerostáticos y propuestas gastronómicas formarán parte del Finde XXL que el Municipio de Malvinas Argentinas organizará durante el fin de semana largo de Carnaval 2026.

El Municipio de Malvinas Argentinas anunció una agenda especial de actividades culturales y recreativas para celebrar el fin de semana largo de Carnaval 2026, con propuestas gratuitas pensadas para toda la familia. La iniciativa se denomina Finde XXL en Malvinas Argentinas y se desarrollará durante tres noches consecutivas al aire libre.

Las actividades tendrán lugar los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, a partir de las 19 horas, en las inmediaciones del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Presidente Perón 4276.

Fiesta Retro y espectáculos en vivo

El escenario principal será el punto de encuentro de la Fiesta Retro, una propuesta elegida por el público que incluirá tributos melódicos, DJs en vivo y un repertorio de clásicos musicales pensado para bailar y cantar en familia.

Durante las tres jornadas, el evento contará con shows en vivo y una programación musical continua que acompañará cada noche del fin de semana largo.

Globos aerostáticos y experiencia visual

Además de la propuesta musical, el cielo será protagonista con un espectáculo de globos aerostáticos, que acompañará cada jornada y aportará una experiencia visual distintiva. Desde el Municipio informaron que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, la reprogramación de esta actividad se comunicará a través de las redes sociales oficiales.

Feria, foodtrucks y patio gastronómico

El Finde XXL en Malvinas Argentinas también contará con foodtrucks, Feria de Artesanos, Microemprendedores y un Patio Gastronómico, generando un espacio para recorrer, compartir y disfrutar de propuestas locales.

Entrada libre y gratuita

Con entrada libre y gratuita, el Municipio invita a vecinos y visitantes a participar de esta propuesta cultural que combina música, entretenimiento y actividades al aire libre durante el fin de semana largo de Carnaval.