Hallaron un hombre muerto en el Parque Saavedra con una herida de arma blanca

Un paseador de perros encontró el cuerpo este martes por la mañana. La víctima presentaba una herida de arma blanca en el pecho y la fiscalía investiga las circunstancias del homicidio.

Un hombre fue hallado muerto este martes por la mañana en el Parque Saavedra, en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La víctima presentaba una herida de arma blanca en el pecho y fue encontrada por un paseador de perros, quien dio aviso inmediato al sistema de emergencias.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día y generó un importante despliegue del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, mientras la fiscalía avanza con la investigación para esclarecer el homicidio.

Según informaron fuentes policiales, la alerta ingresó al 911 a las 7:27. El denunciante relató que se encontraba recorriendo el parque con varias mascotas cuando observó el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, sin signos de movimiento.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima tenía una herida de arma blanca en el tórax. Minutos después, los médicos del SAME confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Dónde fue hallado el cuerpo

El cuerpo fue encontrado junto a uno de los senderos internos del Parque Carlos Mugica, conocido popularmente como Parque Saavedra. La situación alteró la rutina habitual del espacio público y motivó el inmediato acordonamiento del área.

La víctima es un hombre adulto, cuya identidad aún no fue difundida oficialmente por las autoridades.

Intervención de la fiscalía y pericias

La Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra-Núñez tomó intervención en el caso y dispuso la participación de la División Homicidios y de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para realizar las pericias correspondientes.

“Las unidades especializadas permanecen en la zona para avanzar con la recolección de pruebas y testimonios”, indicaron fuentes oficiales.

En el lugar, los investigadores entrevistaron al paseador de perros, quien fue el único testigo del momento en que se produjo el hallazgo del cuerpo. En el primer relevamiento no se registraron otros testigos directos.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se brindaron detalles sobre posibles sospechosos. La policía trabaja para determinar la mecánica del ataque, el móvil del crimen y la identidad de la víctima.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que ordenó la intervención de todas las áreas especializadas para esclarecer el homicidio ocurrido en pleno espacio público porteño.