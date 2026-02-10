Encuentro de hockey reunió a jóvenes de distintos polideportivos del Municipio de Tigre

La actividad reunió a jóvenes de Don Torcuato, Benavídez y General Pacheco en una jornada deportiva organizada por el Municipio de Tigre, con el objetivo de promover el deporte durante el verano.

El Municipio de Tigre llevó adelante un encuentro de hockey mixto en la localidad de Don Torcuato, con la participación de jóvenes pertenecientes a distintos polideportivos municipales del distrito. La iniciativa tuvo como objetivo continuar fomentando la práctica deportiva durante la temporada de verano.

La actividad se desarrolló al aire libre y permitió que los participantes compartieran una jornada recreativa, promoviendo valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y la inclusión a través del deporte.

Fueron protagonistas del encuentro jóvenes que concurren a los centros deportivos San Martín, de Don Torcuato; Ñato Errecart, de Benavídez; y General Pacheco, de la localidad homónima, quienes participaron activamente de la propuesta impulsada por el Gobierno local.

La jornada se enmarca dentro de las políticas públicas del Municipio orientadas a garantizar el acceso al deporte y a generar espacios de encuentro para niños, niñas y jóvenes en distintos barrios del partido.

El Municipio de Tigre cuenta actualmente con 19 polideportivos, donde personas de todas las edades realizan actividades deportivas de manera regular. Además, el distrito dispone de 16 natatorios climatizados, que funcionan durante todo el año y forman parte de la red de infraestructura deportiva municipal.