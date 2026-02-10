Detuvieron en San Fernando a un hombre con pedido de captura internacional de Interpol por abuso sexual

El sospechoso era buscado a nivel internacional por delitos sexuales contra una menor. Fue detenido en la vía pública tras tareas de inteligencia de la DDI San Isidro.

Las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvieron a un hombre de 59 años sobre quien pesaba un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol, acusado por el delito de corrupción de menores agravada con abuso sexual gravemente ultrajante.

El procedimiento se concretó en la vía pública, luego de una serie de tareas de inteligencia que permitieron establecer que el sospechoso se encontraba oculto en una vivienda ubicada en la calle Garibaldi al 5700, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando.

Identificación del acusado

El detenido fue identificado como J. M. A., quien era intensamente buscado desde hace casi dos años en el marco de una causa de extrema gravedad vinculada a delitos sexuales contra una menor de edad.

Según se informó, el acusado había logrado evadir a la Justicia y permanecía oculto hasta ser localizado por personal de la DDI.

Cómo se inició la investigación

La investigación se inició en marzo de 2023, a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que entre los 8 y 13 años fue sometida a abusos sexuales reiterados por parte de J. M. A.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infobae, la menor fue obligada a observar material pornográfico y a imitar los actos sexuales con el ahora detenido. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2013 y 2018.

Tras su detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con los trámites correspondientes en el marco del pedido de captura internacional vigente.