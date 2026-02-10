Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió a la altura de Pacheco

Un joven de 24 años falleció tras impactar con su motocicleta contra un camión detenido en la banquina. El accidente ocurrió en sentido a la Ciudad de Buenos Aires y provocó severas demoras.

Un joven de 24 años murió este lunes por la tarde en un choque fatal en la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197, en cercanías de la localidad bonaerense de Pacheco, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Fernando Márquez, quien conducía una motocicleta y falleció en el acto como consecuencia del impacto. El siniestro vial provocó un importante operativo policial y cortes prolongados de tránsito en la zona.

Según el parte policial, el choque se produjo cuando la motocicleta Zanella que conducía Márquez impactó desde atrás contra un camión Mercedes Benz, cuyo conductor, de 45 años, se encontraba detenido sobre la banquina externa debido a un desperfecto mecánico.

El camión estaba siendo asistido por una grúa de pesados al momento del impacto. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Como consecuencia del accidente, la línea troncal de la Panamericana quedó colapsada, con una fuerte congestión vehicular a la altura del kilómetro 28.5. También se vieron afectados los ramales Campana y Pilar, en el ingreso al horario pico.

Además, se registraron demoras mano a provincia, debido a automovilistas que redujeron la marcha para observar el siniestro desde el carril contrario.

Fuentes oficiales indicaron que la fiscalía dispuso la realización de pericias y diligencias de rigor en el lugar del hecho. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” e interviene la UFI de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Amallo.