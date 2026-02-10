La donación de San Fernando llegó a los bomberos de la Patagonia que combaten los incendios forestales

La ayuda solidaria recolectada por vecinos de San Fernando ya está en manos de los bomberos y brigadistas de Chubut que enfrentan los incendios forestales en la Patagonia.

La donación de San Fernando a los bomberos de la Patagonia ya llegó a destino. Equipamiento, herramientas e indumentaria recolectadas solidariamente por vecinos del distrito fueron recibidas por la Federación de Bomberos de la Provincia de Chubut, en el marco de los incendios forestales que continúan afectando vastas zonas de la región.

Los materiales fueron entregados en la localidad de Trevelin, con el objetivo de fortalecer el trabajo de los bomberos y brigadistas que combaten el fuego en distintos focos activos de la Patagonia.

Equipamiento para combatir los incendios forestales

La ayuda solidaria incluyó equipamiento y materiales como cascos, hachas, mangueras, una motobomba, un set de radios, guantes y otros elementos indispensables para el combate de incendios forestales, que ya están siendo utilizados por los cuerpos de emergencia en la zona afectada.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, confirmó la llegada de los materiales y expresó: “La ayuda de los vecinos de San Fernando ya está en manos de quienes cuidan la vida, los recursos y la naturaleza que hoy peligra por los incendios forestales. Enviamos los materiales que ellos estaban necesitando, un gesto de corazón de parte de los sanfernandinos para agradecer su esfuerzo y entrega”.

Además, el jefe comunal destacó: “Agradezco a los sanfernandinos por su solidaridad, por estar presentes y acompañar a quienes cuidan lo que es de todos: la naturaleza, bosques y animales”. Andreotti estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

Solidaridad y presencia en el territorio

Por su parte, el Director General de Políticas Ambientales del Municipio, Gabriel Tato, viajó a Chubut junto a guardaparques municipales para concretar la entrega. Desde el Parque Nacional Los Alerces, cercano a uno de los focos activos del incendio, señaló: “Sabemos que todo lo que se donó con el esfuerzo del pueblo de San Fernando con un sentido de solidaridad, está siendo utilizado por los brigadistas para combatir estos incendios forestales”.

Asimismo, agregó: “Junto a los miembros de EcoSanfer, nos dirigimos a Trevelin para encontrarnos con el Director de la Federación de Bomberos de la Provincia de Chubut y hacerle entrega de las herramientas y elementos para el combate directo del fuego donadas por los sanfernandinos, en un gran gesto solidario, que ellos manifestaron que les hacían falta”.

El impacto ambiental de los incendios en Chubut

Tato remarcó la magnitud del daño ambiental: “Ver lo que queda después del fuego es realmente un profundo dolor, porque ambientalmente es una pérdida incalculable; los fuegos de Chubut no son sólo de Chubut, sino de todos los argentinos, porque se pierde un recurso natural valioso, poniéndose en riesgo lugares maravillosos, viviendas y la vida humana”.

Y concluyó: “Por eso es bueno estar atentos a estas situaciones, y seamos solidarios dando una mano desde el lugar que podemos y que nos toca”.

Agradecimiento de los bomberos chubutenses

El Director de la Federación de Bomberos Chubutenses, Rubén Oliva, agradeció el acompañamiento del Municipio: “Por suerte tenemos el acompañamiento del Municipio de San Fernando que se hace presente aquí. Agradecemos a su Intendente Juan Andreotti y a todo el personal de Medio Ambiente que llegaron hasta aquí después de recorrer más de 2000 km para traernos esta donación tan necesaria para este momento”.

Además, manifestó: “Ojalá otros municipios puedan llegar a acompañar esta iniciativa de San Fernando”.

Detalle de la donación

La donación realizada por el Municipio de San Fernando consiste en 10 cascos Gallet F2 amarillos; 10 hachas de Bombero grandes; 10 rastrillos segadores; 10 herramientas Pulaski (hacha y azada combinadas); 3 mangueras de 30 metros Wildcat con acoples Storz; 1 motobomba forestal con manifold; 40 guantes forestales talle XL; 2 boquillas Protek 307 forestales de 1 pulgada y 2 boquillas Protek 309; 2 boquillas niebla ABS de 1 pulgada; 9 adaptadores Storz a rosca BSP, radios y sus bases.