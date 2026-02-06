San Fernando envió una donación de equipamiento a los Bomberos de Chubut para combatir los incendios forestales

El Municipio de San Fernando realizó una donación de herramientas, indumentaria y equipamiento forestal a los Bomberos de Chubut, que enfrentan los incendios que afectan a la Patagonia.

El Municipio de San Fernando envió una donación de equipamiento a la Federación de Bomberos de Chubut, como gesto solidario de los vecinos del distrito, para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a los bosques de la Patagonia.

La ayuda está destinada a reforzar el trabajo de los bomberos y brigadistas que enfrentan focos ígneos de gran magnitud, con elementos específicos para tareas forestales en zonas de difícil acceso.

Donación para enfrentar los incendios en la Patagonia

El envío incluye cascos, hachas, mangueras, acoples, guantes especiales y una motobomba forestal, entre otros insumos fundamentales para el combate del fuego en áreas naturales.

El intendente Juan Andreotti destacó el compromiso de la comunidad local y expresó: “La donación se realiza a la Federación de Bomberos de Chubut que están enfrentando los durísimos incendios en nuestra Patagonia; por eso, quiero agradecer a todos los vecinos de San Fernando por ser solidarios”.

El mensaje del intendente Juan Andreotti

En ese sentido, el jefe comunal agregó: “Esta es la manera de estar presentes acompañando a quienes están dejándolo todo para proteger nuestra naturaleza, nuestros espacios y nuestros animales. Les agradecemos todo lo que están haciendo y entregarles entre todos los sanfernandinos este pequeño aporte para ayudar y reconocer el esfuerzo que están haciendo”.

Detalle del equipamiento donado