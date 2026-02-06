Actividades para este fin de semana en San Isidro: teatro, música y propuestas gratuitas al aire libre

Actividades para este fin de semana en San Isidro
El Municipio de San Isidro continúa desarrollando su agenda cultural de verano, que contempla más de 70 actividades gratuitas y al aire libre para los próximos dos meses. La propuesta se extenderá hasta el 28 de marzo y está pensada para vecinos y visitantes de todas las edades.
Durante este fin de semana, habrá diversas iniciativas para disfrutar en familia o con amigos en distintos puntos del distrito, con opciones culturales, recreativas y musicales.
DJ Sunset + Food Trucks
El domingo 8 de febrero, de 17.30 a 22.30 hs, se realizará una jornada musical con DJ en vivo y food trucks en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera y Calle 1, San Isidro.
La actividad es abierta a la comunidad y se suspende por lluvia.
Teatro de Verano
Las funciones se desarrollarán en el Museo Beccar Varela – Quinta Los Ombúes. Todas las actividades se suspenden en caso de lluvia. El ingreso es por orden de llegada, con capacidad limitada.
Viernes 6/2 – 20.30 hs: Felíz Día, de Sutottos. Actividad recomendada para público adulto. Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs.
Sábado 7/2 – 18 hs: Sueños, de Emiliano Dionisi. Función infantil. Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 17 hs.
Sábado 7/2 – 20.30 hs: Pundonor, de Andrea Garrote. Actividad recomendada para público adulto. Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs.
Domingo 8/2 – 20.30 hs: Las Reinas, de Paula Grinszpan y Lucía Maciel. Actividad recomendada para público adulto. Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs.
Milonga de verano
El domingo 8 de febrero, de 19.30 a 22.30 hs, se realizará la Milonga de Verano en la Plaza Castiglia, ubicada en Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro. La actividad se suspende por lluvia.
Plazas encendidas – Tardes para chicos
Juegos con agua
Sábado 7/02, de 18.00 a 20.00 hs, en la Plaza Olazábal, ubicada en Olazábal y Uriarte, Boulogne. En caso de lluvia, la actividad pasa al domingo 8/02.
Pintaditas
Sábado 7/02, de 18.00 a 20.00 hs, en la Plaza Almirante Brown, ubicada en Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina. Se suspende por lluvia.
Domingo 8/02, de 18.00 a 20.00 hs, en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Guido y Roma, Beccar. Se suspende por lluvia.
Museo del Juguete
El Museo del Juguete, ubicado en General Lamadrid 197, Boulogne, ofrece actividades en el Espacio Vaivén.
Sábado 7 de febrero, de 13.30 a 16.30 hs: Mecedoras y juegos para bebés. Prototipos de mecedoras diseñados y realizados por estudiantes de primer año de la Cátedra Garbarini de Diseño Industrial I, FADU - UBA. Actividad destinada a niños de 0 a 3 años, acompañados por un adulto. Sin reserva previa. No se suspende por lluvia.
Museo Pueyrredón
El Museo Pueyrredón, ubicado en Rivera Indarte 48, San Isidro, ofrece distintas propuestas para disfrutar durante el fin de semana. Todas las actividades se realizan incluso en caso de lluvia.
Este museo nunca lo viste
Sábados y domingos, de 15 a 19 hs. Una propuesta con lupas, largavistas y otros dispositivos para observar el jardín y la colección desde distintas perspectivas.
Historias al paso
Sábados y domingos, 17 hs. Recorrido guiado por la casa y los jardines del Museo Pueyrredón.
¡Elegí tu burbuja!
Sábados y domingos, de 15 a 19 hs. Trivias y desafíos para toda la familia mientras se recorre la colección.
Naturaleza escondida
Sábados y domingos, de 15 a 19 hs. Actividad para descubrir las especies que habitan en los jardines del museo y colorearlas.