Policiales

Amenaza a juez en San Martín: Nicolás Schiavo afirmó que el ataque fue “institucional” y alertó por el avance del narcotráfico

Amenaza a juez en San Martín
El magistrado Nicolás Schiavo se refirió al violento ataque al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín y sostuvo que se trató de un mensaje contra la Justicia bonaerense, en un contexto de avance del narcotráfico.

El juez Nicolás Schiavo, quien resultó amenazado en las últimas horas por integrantes de una banda narcocriminal de San Martín, habló luego del ataque al Juzgado de Garantías Número 5 y aseguró que los agresores “no vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia”.


Este miércoles se conoció que al menos 20 personas irrumpieron con armas blancas en la mesa de entradas del Juzgado de San Martín, ubicado en la intersección de las calles Pueyrredón y Cerrito, en rechazo a las detenciones realizadas días atrás a integrantes de una banda narcocriminal de esa localidad bonaerense.



El testimonio del juez Nicolás Schiavo


Luego del grave episodio, Schiavo regresó al Juzgado y dialogó con la prensa sobre la situación vivida y el contexto de seguridad en la provincia de Buenos Aires. “El narcotráfico está avanzando, es evidente”, afirmó.


El magistrado sostuvo que este tipo de hechos “pasan todos los días” y advirtió que, aunque se refuercen los operativos policiales, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.


Un ataque con mensaje institucional


Para Schiavo, el violento ingreso al edificio judicial “no es personal”, sino que responde a “un tema institucional de la provincia de Buenos Aires”, en referencia a las presiones que ejercen organizaciones criminales sobre el Poder Judicial.


Según supo la Agencia Noticias Argentinas, por el ataque hay una investigación en curso y no se registraron personas heridas.


Repudio del Poder Judicial bonaerense


En ese marco, el juez remarcó: “Siempre faltan cosas, hay carencias, pero no me corresponde quejarme”. En paralelo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su “repudio y preocupación” por lo ocurrido.

