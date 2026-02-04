Soledad Martínez recorrió las obras de ampliación en la Escuela Manuel Dorrego

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó los trabajos finales de ampliación y modernización del establecimiento de Florida Oeste, una obra clave para mejorar la infraestructura educativa y ampliar la jornada escolar.

La intendenta Soledad Martínez recorrió los avances de la etapa final de las obras en la escuela Manuel Dorrego, ubicada en Florida Oeste, una intervención que permitirá acompañar la implementación de la jornada completa con mejores condiciones edilicias para el aprendizaje y la enseñanza.

La ampliación y modernización del edificio busca optimizar los espacios escolares y garantizar una infraestructura adecuada para los alumnos y docentes de la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego.

La implementación de la jornada completa en todos los cursos permitirá duplicar las horas de aprendizaje y reforzar contenidos en áreas fundamentales como lengua y matemática. Además, se potenciará el trabajo en ciencia, tecnología, robótica, programación e inglés.

La obra comenzó en agosto del año pasado y actualmente se encuentra en su etapa final, con tareas de terminación. Los trabajos incluyeron la ampliación de la cocina y las oficinas administrativas, junto con una reforma integral de la sala de maestros, dirección, secretaría y baños de la planta baja.

También se realizó la renovación de pisos, techos e instalaciones de servicios, además de trabajos de pintura en las áreas comunes de todos los niveles del edificio.

En el marco de las mejoras, se incorporó nuevo equipamiento para la cocina, lo que permitirá preparar los almuerzos y colaciones de más de 380 alumnos, garantizando alimentos saludables elaborados en la propia institución.

Durante 2025, el municipio lanzó el programa “Escuelas sin sellos”, una iniciativa de alimentación saludable que busca reemplazar productos ultraprocesados por comidas caseras, sin exceso de azúcar, grasas, calorías ni sodio.

De esta manera, Vicente López continúa impulsando su plan integral de mejoras edilicias, que alcanza a más de 20 instituciones educativas municipales, con el objetivo de que los alumnos estudien en espacios cómodos y modernos.