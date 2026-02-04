CABA suspendió las boletas de Patentes 2026 y las reliquidará con un tope por inflación

La AGIP anuló la emisión vigente de las patentes automotor 2026 y recalculará las cuotas para que ningún aumento supere la inflación acumulada de 2025.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió suspender la emisión vigente de las Patentes del Automotor 2026 y avanzar con una reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y del pago anual, con el objetivo de aplicar un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025, medida por el IPCBA (31,8%).

La decisión implica que las boletas actualmente publicadas en la web y en los sistemas de homebanking quedan sin efecto, no se realizarán débitos automáticos y los contribuyentes deberán ignorar las boletas anteriores hasta que se publique la nueva liquidación.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, presentó este martes ante la Legislatura porteña un proyecto de ley para ratificar el tope a los aumentos, luego de que se detectaran subas reales significativas en las boletas del impuesto automotor para 2026.

El incremento se había originado en la actualización de la valuación fiscal de algunos modelos, lo que impactó directamente en la base imponible y afectó a alrededor del 16% del padrón de vehículos registrados en CABA.

Mientras la Ciudad decidió retroceder con los montos originalmente emitidos, en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof aplicó en el presupuesto una rebaja real del impuesto automotor.

Actualmente, 9 de cada 10 vehículos patentados en CABA tributan entre el 1,6% y el 3,5% del valor fiscal, mientras que en territorio bonaerense las alícuotas oscilan entre el 1% y el 4,5%.

Las patentes automotores en la Ciudad se determinan a partir de una alícuota progresiva aplicada sobre la valuación fiscal del vehículo, con porcentajes que van del 1,6% al 5% o más, según el caso.

Los autos se agrupan en escalas de valuación, donde los de mayor valor pagan un porcentaje más alto. El impuesto se divide en seis cuotas bimestrales.

Los vehículos híbridos mantienen su exención total durante dos años y, una vez cumplido ese plazo, acceden a reducciones graduales en el impuesto a la patente.

Las boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP desde el 18 de febrero y en homebanking a partir del 20 de febrero.

La emisión será exclusivamente digital. Quienes necesiten asistencia podrán realizar consultas o descargar las boletas en el siguiente enlace:

https://autogestion.agip.gob.ar/cuit/infoagip

La primera cuota y el pago anual podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente.

La fecha es la misma para todas las terminaciones de dominio y todas las modalidades de pago.

La reliquidación recalculará todas las boletas de la primera emisión, de modo que ningún aumento supere el 31,8%, correspondiente a la inflación acumulada de 2025.

Quienes ya hayan pagado no deberán realizar ningún trámite.

Si el monto abonado supera el tope, el excedente quedará como saldo a favor y se aplicará automáticamente a la próxima cuota.

En caso de pago anual, el saldo a favor podrá solicitarse en devolución o imputarse a futuros vencimientos.