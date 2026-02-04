Ford amenaza con cerrar la planta de General Pacheco si no bajan los impuestos a las exportaciones

La automotriz reclamó una reducción de impuestos que encarecen un 12% cada Ranger exportada y advirtió que, sin exportaciones, la fábrica no tiene viabilidad a largo plazo.

Ford amenaza con cerrar la planta de General Pacheco si no se avanza en una reducción de la carga impositiva que afecta a las exportaciones de la pick up Ranger. La advertencia fue realizada por el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, y encendió alarmas en la industria automotriz argentina, en un contexto de caída de la producción y retroceso de las ventas externas.

El directivo sostuvo que la competitividad de la planta depende directamente de las exportaciones y remarcó que la carga tributaria actual incrementa en un 12% el precio FOB de cada unidad exportada, lo que afecta la competitividad internacional del complejo industrial.

Advertencia directa al Gobierno

Las declaraciones de Galdeano se conocieron luego de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en la que Ford anunció una nueva inversión de 170 millones de dólares para ampliar la oferta de la pick up Ranger, con el lanzamiento de una versión deportiva Tremor y una Ranger híbrida enchufable.

Con este nuevo desembolso, la inversión total de la compañía en la Argentina durante la actual década alcanzaría los 870 millones de dólares.

Sin embargo, el anuncio de inversión estuvo acompañado por una advertencia contundente. A través de un posteo en la red social LinkedIn, Galdeano explicó que cada Ranger exportada desde la Argentina arrastra una “mochila” de impuestos que impacta directamente en su precio final.

“La planta de Pacheco es hoy un centro industrial de última generación, con productividad y calidad de clase mundial; pero sin exportaciones, sería una planta sin futuro”, escribió el titular de Ford Sudamérica.

El peso de los impuestos y la caída de las exportaciones

El ejecutivo reclamó seguir el ejemplo de países como México, Brasil, China y los del sudeste asiático, donde la producción y exportación de vehículos no está gravada con impuestos distorsivos.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la producción automotriz cayó 3,1% el año pasado, mientras que las exportaciones se desplomaron 10,3%, un dato clave para una planta como la de General Pacheco, cuyo esquema productivo está fuertemente orientado al mercado externo.

El antecedente regional de Ford

El mensaje de la automotriz estadounidense cobra especial relevancia si se tiene en cuenta su antecedente reciente en la región. En enero de 2021, Ford cerró sus cinco plantas en Brasil como parte de una reestructuración global, pese a contar con más de un siglo de presencia industrial en ese país, lo que derivó en miles de despidos.

Una de esas fábricas fue luego adquirida por la automotriz china BYD, que ya retomó la producción.

El futuro de la planta de General Pacheco

La planta de General Pacheco, que está próxima a cumplir 65 años, se mantuvo operativa gracias a su especialización en la pick up Ranger, luego de discontinuar en 2018 la producción del Ford Focus.

No obstante, las recientes declaraciones de Galdeano volvieron a poner en duda su futuro si no se avanza en una reducción de impuestos.

En ese marco, el titular de Ford Sudamérica reclamó que la baja impositiva sea producto de un consenso entre Nación, provincias y municipios, y advirtió que gravámenes como Ingresos Brutos y las tasas municipales no solo desalientan la exportación de vehículos con alto valor agregado, sino que también dificultan el desarrollo de la industria autopartista local.