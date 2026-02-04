Descuentos Cuenta DNI febrero: todos los beneficios y reintegros del Banco Provincia

La billetera digital del Banco Provincia continúa en febrero con descuentos y reintegros en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias, farmacias, librerías y universidades bonaerenses.

Los descuentos Cuenta DNI febrero continúan activos durante todo el mes con una amplia agenda de beneficios impulsada por el Banco Provincia, que alcanza a marcas de temporada, comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, ferias, librerías, farmacias y universidades bonaerenses.

La billetera digital Cuenta DNI mantiene promociones vigentes en el segundo mes del año, en el marco de la temporada de verano, con reintegros y ahorros orientados al consumo cotidiano y estacional de los usuarios de la aplicación.

Marcas de temporada y balnearios

Una de las propuestas centrales de febrero incluye marcas de temporada y balnearios adheridos. En esos comercios, los usuarios acceden a un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca.

En esta categoría se incluyen locales gastronómicos, heladerías y otros puntos característicos de la temporada de verano. Durante febrero se sumaron al beneficio las marcas Balcarce y Grido, ampliando el alcance de la promoción respecto de meses anteriores.

Comercios de cercanía y gastronomía

Los comercios de cercanía también forman parte del cronograma de descuentos de febrero. Esta categoría incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, donde el beneficio consiste en un 20% de descuento, con un tope de reintegro semanal de $5.000.

Debido a que febrero cuenta con cuatro viernes, el ahorro potencial total en esta categoría puede alcanzar los $20.000 en el mes si se aprovecha el beneficio cada semana.

En el rubro gastronómico, los locales adheridos continúan ofreciendo beneficios durante febrero. Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un tope de ahorro de $8.000 por fin de semana, aplicable en restaurantes, confiterías y establecimientos incluidos en la iniciativa.

Ferias y mercados bonaerenses

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen su participación en los beneficios de la billetera digital con un 40% de descuento todos los días. La promoción incluye topes de reintegro semanales y está orientada al consumo de productos frescos y regionales.

Supermercados adheridos

En los supermercados adheridos de la provincia de Buenos Aires, los beneficios de Cuenta DNI continúan vigentes durante todo febrero. Los descuentos varían según la cadena y el día de la semana, con promociones que se aplican los siete días.

Otros rubros adheridos

Las librerías adheridas ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, permitiendo el acceso a materiales de lectura y estudio.

En farmacias y perfumerías, el descuento es del 10% los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro, facilitando la compra de productos de salud y cuidado personal.

Además, los comercios vinculados a universidades bonaerenses forman parte de los beneficios de febrero, con un 40% de descuento todos los días y topes de reintegro semanales.

Cómo se aplican los reintegros

Los descuentos y beneficios de Cuenta DNI se aplican al momento de realizar el pago en los comercios adheridos utilizando la billetera digital. Los montos se acreditan como reintegros en la cuenta del usuario, de acuerdo con los topes establecidos por semana o por marca.

Para acceder a los beneficios, es necesario pagar con la aplicación Cuenta DNI y cumplir con los requisitos específicos de cada promoción. La agenda completa de descuentos fue difundida por el Banco Provincia al inicio del mes y permanece vigente durante febrero.