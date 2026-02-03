Crimen en Merlo: asesinaron a un ex policía federal durante un robo frente a su casa

Un ex integrante de la Policía Federal fue asesinado durante la madrugada cuando delincuentes lo sorprendieron en la vía pública. La Justicia investiga el hecho como homicidio en ocasión de robo.

Un policía federal retirado de 58 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un robo ocurrido en la madrugada de este martes en el partido bonaerense de Merlo. El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a su auto, estacionado sobre la vía pública.

La víctima fue identificada como Julio César Reyes, quien se encontraba en el quincho de su vivienda junto a su esposa cuando advirtió que había dejado los cigarrillos dentro del vehículo, estacionado en la calle Medrano al 300. Al salir a buscarlos, fue sorprendido por al menos dos delincuentes.

Según el relato de su esposa, la secuencia fue extremadamente rápida. Minutos después de que Reyes saliera de la casa, escuchó una frenada brusca y un disparo. Al salir a la calle, encontró a su marido gravemente herido junto al automóvil.

El disparo y la huida

Los atacantes escaparon inmediatamente tras efectuar el disparo. Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento producto de la herida de arma de fuego en la cabeza.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, que secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros y el arma de la víctima, una pistola Glock. De acuerdo al testimonio de la esposa, los delincuentes se llevaron la billetera.

Investigación en curso

Los peritos levantaron rastros dactilares y muestras de sangre, que serán analizados para intentar identificar a los responsables. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón.

La investigación se centra en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Testigos indicaron que un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, circulaba por el barrio en el momento del crimen.

Hasta el momento, no hay detenidos y el hecho es investigado como homicidio en ocasión de robo.

Despedida y conmoción

Reyes era hincha de San Lorenzo y en redes sociales fue recordado como un “vecino trabajador”. “Descansa en paz, compañero. Tuve el gusto de conocerte y compartir servicios con vos cuando estabas en la vieja Cría 8a”, escribió un allegado.

“Qué triste noticia, Julito, QEPD. Pensar que estuvimos juntos en la secundaria y en la Cría 8”, expresó otro mensaje.

Otro crimen reciente en Merlo

Asesinaron a un transportista durante un asalto

El pasado 24 de enero, Abelardo Jorge Acosta, un transportista de 64 años, fue asesinado de un disparo a quemarropa durante un asalto en el centro de Merlo.

El ataque ocurrió cuando la víctima estacionaba su Ford Ranger Limited en la esquina de Salta y Balbín. Un delincuente abrió fuego sin lograr robarle el bolso con dinero que llevaba.

El agresor, identificado como D.G.L., escapó en un Peugeot 207 gris robado previamente, protagonizó varios robos, choques y un enfrentamiento armado con la policía, hasta ser detenido tras volcar con una Citroën Berlingo.

Fue imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra. La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Morón.