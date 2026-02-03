Un joven mató a su tío con un bate de béisbol en Del Viso

El hecho ocurrió en una vivienda de Del Viso. La víctima murió horas después del ataque y el agresor fue detenido cuando intentaba escapar hacia la Panamericana.

Un joven fue detenido acusado de haber asesinado a su tío tras una violenta discusión ocurrida en una vivienda de la localidad de Del Viso, en el partido de Pilar, al norte del conurbano bonaerense. La víctima murió horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas.

El hecho se produjo en una casa ubicada sobre la calle Batalla de Pago Largo, donde el agresor, identificado como Jeremías Benítez, atacó a su familiar, Leandro Cejas, con un bate de béisbol y una piedra, luego de una pelea que fue subiendo de tono.

El ataque y la muerte de la víctima

Según informaron fuentes policiales, la agresión le provocó a Cejas lesiones de extrema gravedad. Pese a haber recibido asistencia, el hombre falleció pocas horas más tarde, lo que derivó en la imputación del acusado por el delito de homicidio.

La secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, material que será incorporado a la causa judicial para reconstruir lo ocurrido.

La detención del agresor

Tras el ataque, fue Silvina Cejas, hermana de la víctima, quien dio aviso inmediato a la policía. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso, quien había escapado del lugar.

Finalmente, el joven fue interceptado en la intersección de la Ruta Panamericana y la Ruta 25, cuando intentaba fugarse. Luego de su detención, fue trasladado a una comisaría de la zona.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°1, que avanzará con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad del imputado.