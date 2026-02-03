edición 8009 - visitas hoy 45850

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Un joven mató a su tío con un bate de béisbol en Del Viso

Un joven mató a su tío con un bate de béisbol en Del Viso
El hecho ocurrió en una vivienda de Del Viso. La víctima murió horas después del ataque y el agresor fue detenido cuando intentaba escapar hacia la Panamericana.

Un joven fue detenido acusado de haber asesinado a su tío tras una violenta discusión ocurrida en una vivienda de la localidad de Del Viso, en el partido de Pilar, al norte del conurbano bonaerense. La víctima murió horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas.


El hecho se produjo en una casa ubicada sobre la calle Batalla de Pago Largo, donde el agresor, identificado como Jeremías Benítez, atacó a su familiar, Leandro Cejas, con un bate de béisbol y una piedra, luego de una pelea que fue subiendo de tono.



El ataque y la muerte de la víctima


Según informaron fuentes policiales, la agresión le provocó a Cejas lesiones de extrema gravedad. Pese a haber recibido asistencia, el hombre falleció pocas horas más tarde, lo que derivó en la imputación del acusado por el delito de homicidio.


La secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, material que será incorporado a la causa judicial para reconstruir lo ocurrido.


La detención del agresor


Tras el ataque, fue Silvina Cejas, hermana de la víctima, quien dio aviso inmediato a la policía. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso, quien había escapado del lugar.


Finalmente, el joven fue interceptado en la intersección de la Ruta Panamericana y la Ruta 25, cuando intentaba fugarse. Luego de su detención, fue trasladado a una comisaría de la zona.


La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°1, que avanzará con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad del imputado.

Últimas Noticias

Crimen en Merlo: asesinaron a un ex policía federal durante un robo frente a su casa
Crimen en Merlo: asesinaron a un ex policía federal durante un robo frente a su casa
Orlando Canido, dueño de Manaos: “Produciendo es la única forma de que la Argentina salga adelante”
Orlando Canido, dueño de Manaos: “Produciendo es la única forma de que la Argentina salga adelante”
Julio Zamora firmó un convenio con el Banco Provincia para fortalecer la obra pública y el sistema de salud en Tigre
Julio Zamora firmó un convenio con el Banco Provincia para fortalecer la obra pública y el sistema de salud en Tigre
Kicillof firmó convenios con municipios para la compra de equipamiento mediante Provincia Leasing
Kicillof firmó convenios con municipios para la compra de equipamiento mediante Provincia Leasing
Avanzan las obras viales en el cruce de Centenario y Márquez en San Isidro
Avanzan las obras viales en el cruce de Centenario y Márquez en San Isidro
San Isidro amplía las castraciones y vacunaciones gratuitas para mascotas y refuerza la atención veterinaria
San Isidro amplía las castraciones y vacunaciones gratuitas para mascotas y refuerza la atención veterinaria