Avanzan las obras viales en el cruce de Centenario y Márquez en San Isidro

El Municipio puso en marcha una nueva etapa de reordenamiento vial para ampliar carriles, optimizar la circulación y reducir los tiempos de espera en una de las intersecciones más congestionadas del distrito.

El Municipio de San Isidro inició la segunda etapa de las obras en el cruce de las avenidas Centenario y Márquez, con el objetivo de mejorar los flujos vehiculares y reducir los tiempos de espera en uno de los puntos más transitados del distrito.

Las tareas se desarrollan durante el período de vacaciones de verano, aprovechando la menor circulación, y forman parte de un plan integral de reordenamiento vial para optimizar la circulación y reforzar la seguridad en una intersección clave.

Resultados de la primera etapa

La primera etapa de las obras se llevó adelante en julio de 2025, durante las vacaciones de invierno. Entre las intervenciones realizadas se destacaron la incorporación de un carril adicional de giro desde Avenida Márquez hacia Avenida Centenario, la ampliación de la bocacalle de Avenida Santa Fe y la construcción de una senda peatonal elevada.

Gracias a estos trabajos, el tiempo promedio de espera en el giro desde Márquez se redujo de 6 minutos a 2,5 minutos, mejorando significativamente la circulación vehicular en la zona.

Qué incluye la segunda etapa de obras

En esta nueva fase se ejecutan tres intervenciones principales:



Construcción de un segundo carril de giro desde Avenida Santa Fe hacia Avenida Márquez .

.

Demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio de circulación.

para ganar espacio de circulación.

Ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.



Estas mejoras permitirán ordenar mejor los movimientos vehiculares y absorber el alto caudal de tránsito que circula diariamente por el cruce.

Duración y afectaciones al tránsito

Las obras tendrán una duración estimada de 20 días. Durante ese período se implementará un corte total del giro desde Avenida Márquez hacia Avenida Santa Fe, en sentido a Vicente López. Como alternativa, los conductores podrán utilizar los carriles centrales de Márquez para realizar el giro.

Además, se registrarán cortes parciales en el sector central de Avenida Santa Fe, aunque no se prevén desvíos obligatorios. En la zona habrá agentes de tránsito coordinando la circulación y cartelería informativa para orientar a los conductores.

Una intersección clave para el distrito

El cruce de Centenario y Márquez es uno de los puntos de mayor conflictividad vial de San Isidro, ya que concentra un alto volumen de vehículos particulares, múltiples líneas de colectivos y una intensa circulación peatonal, en especial por su cercanía a las vías del Ferrocarril Mitre.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio apunta a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y jerarquizar el espacio público en una de las intersecciones más transitadas del distrito.