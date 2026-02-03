Tigre realizará Talleres de Orientación Vocacional para estudiantes de sexto año

Tigre realizará Talleres de Orientación Vocacional en el Centro Universitario

El Municipio de Tigre organizará encuentros gratuitos en el Centro Universitario Tigre destinados a jóvenes que finalizan el secundario, con el objetivo de acompañarlos en la elección de su futuro académico y laboral.

El Municipio de Tigre llevará adelante nuevos Talleres de Orientación Vocacional destinados a estudiantes de sexto año del nivel secundario, con el objetivo de acompañarlos en la definición de proyectos universitarios, terciarios o de formación en oficios.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Universitario Tigre (CUT) y permitirán a los jóvenes conocer la oferta académica local, además de recorrer las instalaciones y recibir información clave para la toma de decisiones vinculadas a su futuro educativo.

Jornadas abiertas para jóvenes y familias

Durante los encuentros, quienes participen accederán a una presentación completa de las carreras disponibles en el distrito. Además, el taller incluirá un espacio destinado a las familias bajo la propuesta “Acompañando a mis hijos a elegir”, orientado a brindar herramientas para acompañar el proceso vocacional de los jóvenes.

Fechas, horarios y lugar

Los talleres se realizarán el miércoles 4 de febrero desde las 18 horas y el jueves 5 de febrero a partir de las 10 horas, en el CUT, ubicado en la calle Newton, esquina Solís, en el centro de la ciudad.

Inscripción y contacto

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa a través del siguiente enlace:

CLICK AQUÍ

El Programa de Orientación Vocacional tiene como finalidad acompañar a los jóvenes en la elección de su camino académico o laboral. Para más información, se puede consultar a través de las redes sociales oficiales: Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.