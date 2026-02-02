Tigre venció a Racing, estiró su gran inicio y es líder de la Zona B

Con goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo “Pity” Martínez, el Matador se impuso 3-1 en Victoria, sumó su segundo triunfo y alcanzó la cima del grupo.

Tigre venció a Racing por 3-1 en el Estadio José Dellagiovanna y confirmó su gran presente en el Torneo Apertura, donde se convirtió en uno de los líderes de la Zona B tras disputarse la tercera fecha. El equipo dirigido por Diego Dabove fue eficaz en los momentos decisivos y dejó a la Academia sin puntos en el certamen.

El Matador asumió el protagonismo desde el inicio, con mayor iniciativa y control del desarrollo, ante un Racing más cauto y dependiente de acciones individuales. La primera mitad tuvo escasas situaciones claras, aunque Jabes Saralegui exigió al arquero Facundo Cambeses con un remate que obligó a una buena intervención.

Gol clave antes del descanso

Sobre el cierre del primer tiempo, Tigre encontró la ventaja. A los 48 minutos, una rápida contra comenzó con un despeje de Bruno Leyes, siguió con una asistencia de primera y de espaldas de Ignacio Russo, y terminó con una gran corrida de David Romero, quien dejó atrás al arquero y definió junto al palo para abrir el marcador.

Reacción de Racing y respuesta del Matador

En el complemento, Racing adelantó líneas en busca del empate, pero se encontró con un sólido Felipe Zenobio, que respondió con solvencia ante Adrián Martínez y volvió a lucirse tras un centro peligroso de Gastón Martirena.

Cuando la Academia había logrado arrinconar a Tigre, llegó la igualdad. A los 80 minutos, Gabriel Rojas sacó un zurdazo que significó el 1-1, en una acción donde el arquero local no logró contener el remate.

Contundencia y jerarquía para liquidarlo

Lejos de sentir el impacto, Tigre volvió a golpear en el momento justo. A los 85 minutos, un error defensivo fue capitalizado por Ignacio Russo, que encaró y definió cruzado para devolverle la ventaja al Matador.

Ya en tiempo de descuento, Gonzalo “Pity” Martínez recuperó en la mitad de la cancha, avanzó por izquierda y sacó un zurdazo certero para sellar el 3-1 definitivo. El ex jugador de River Plate celebró con emoción, ya que no convertía desde diciembre de 2024.

Tigre en la cima y Racing sin reacción

Con este triunfo, Tigre llegó a siete puntos y comparte la cima de la Zona B junto a River Plate, mientras que Racing continúa sin unidades y ocupa el último lugar de la tabla.

En la próxima fecha, Tigre visitará a River Plate este sábado desde las 20.00, en un duelo directo por la punta del grupo. Racing, por su parte, recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18.00.

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Matko Miljevic, Valentín Carboni; Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Dellagiovanna