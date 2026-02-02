edición 8008 - visitas hoy 57265

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Deportes

Tigre venció a Racing, estiró su gran inicio y es líder de la Zona B

Con goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo “Pity” Martínez, el Matador se impuso 3-1 en Victoria
Con goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo “Pity” Martínez, el Matador se impuso 3-1 en Victoria, sumó su segundo triunfo y alcanzó la cima del grupo.

Tigre venció a Racing por 3-1 en el Estadio José Dellagiovanna y confirmó su gran presente en el Torneo Apertura, donde se convirtió en uno de los líderes de la Zona B tras disputarse la tercera fecha. El equipo dirigido por Diego Dabove fue eficaz en los momentos decisivos y dejó a la Academia sin puntos en el certamen.


El Matador asumió el protagonismo desde el inicio, con mayor iniciativa y control del desarrollo, ante un Racing más cauto y dependiente de acciones individuales. La primera mitad tuvo escasas situaciones claras, aunque Jabes Saralegui exigió al arquero Facundo Cambeses con un remate que obligó a una buena intervención.



Gol clave antes del descanso


Sobre el cierre del primer tiempo, Tigre encontró la ventaja. A los 48 minutos, una rápida contra comenzó con un despeje de Bruno Leyes, siguió con una asistencia de primera y de espaldas de Ignacio Russo, y terminó con una gran corrida de David Romero, quien dejó atrás al arquero y definió junto al palo para abrir el marcador.


Reacción de Racing y respuesta del Matador


En el complemento, Racing adelantó líneas en busca del empate, pero se encontró con un sólido Felipe Zenobio, que respondió con solvencia ante Adrián Martínez y volvió a lucirse tras un centro peligroso de Gastón Martirena.


Cuando la Academia había logrado arrinconar a Tigre, llegó la igualdad. A los 80 minutos, Gabriel Rojas sacó un zurdazo que significó el 1-1, en una acción donde el arquero local no logró contener el remate.


Contundencia y jerarquía para liquidarlo


Lejos de sentir el impacto, Tigre volvió a golpear en el momento justo. A los 85 minutos, un error defensivo fue capitalizado por Ignacio Russo, que encaró y definió cruzado para devolverle la ventaja al Matador.


Ya en tiempo de descuento, Gonzalo “Pity” Martínez recuperó en la mitad de la cancha, avanzó por izquierda y sacó un zurdazo certero para sellar el 3-1 definitivo. El ex jugador de River Plate celebró con emoción, ya que no convertía desde diciembre de 2024.


Tigre en la cima y Racing sin reacción


Con este triunfo, Tigre llegó a siete puntos y comparte la cima de la Zona B junto a River Plate, mientras que Racing continúa sin unidades y ocupa el último lugar de la tabla.


En la próxima fecha, Tigre visitará a River Plate este sábado desde las 20.00, en un duelo directo por la punta del grupo. Racing, por su parte, recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18.00.


Formaciones


Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.


Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Matko Miljevic, Valentín Carboni; Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.


Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Álvaro Carranza
Estadio: José Dellagiovanna

Últimas Noticias

Cine en Vicente López en febrero: comedias, animación y la premiada “Valor Sentimental”
Cine en Vicente López en febrero: comedias, animación y la premiada “Valor Sentimental”
Designaron 70 escribanos en la provincia de Buenos Aires tras 11 años sin concursos
Designaron 70 escribanos en la provincia de Buenos Aires tras 11 años sin concursos
Más de 4.900 controles médicos infantiles en Tigre a través del programa PADI
Más de 4.900 controles médicos infantiles en Tigre a través del programa PADI
El Gobierno postergó la nueva fórmula para medir la inflación tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC
El Gobierno postergó la nueva fórmula para medir la inflación tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC
Casas prefabricadas chinas: ¿son realmente una opción económica para Argentina?
Casas prefabricadas chinas: ¿son realmente una opción económica para Argentina?
Paro de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga nacional de 24 horas por el rechazo a la oferta salarial
Paro de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga nacional de 24 horas por el rechazo a la oferta salarial