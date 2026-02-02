Designaron 70 escribanos en la provincia de Buenos Aires tras 11 años sin concursos

La Provincia formalizó nuevas titularidades notariales en el marco del trigésimo concurso, con impacto en 49 distritos y tras más de una década sin designaciones.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires formalizó la designación de 70 escribanos y escribanas que desempeñarán funciones en 49 distritos bonaerenses, en el marco de un proceso que no se realizaba desde hace más de una década.

La resolución fue firmada por el ministro Juan Martín Mena y el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhui, y corresponde al XXX (trigésimo) Concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.

Un avance tras 11 años sin designaciones

Según se informó oficialmente, la Provincia avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales luego de 11 años, una política considerada fundamental para democratizar la función notarial y fortalecer el acceso a los servicios en todo el territorio bonaerense.

Los 70 notarios designados se encuentran distribuidos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios notariales que requieren las y los bonaerenses en cada distrito.

Próximo llamado a un nuevo concurso

Una vez finalizado este proceso, las autoridades confirmaron que se comenzará a trabajar de manera inmediata en un nuevo proceso concursal, con el objetivo de regularizar definitivamente la situación de los registros notariales en toda la Provincia.

Distritos alcanzados por las designaciones

Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López.

Antecedentes del concurso

El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y su sustanciación finalizó con la firma de la resolución ministerial en 2015, según se recordó desde el Ministerio de Justicia bonaerense.