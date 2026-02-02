Cine en Vicente López en febrero: comedias, animación y la premiada “Valor Sentimental”

Comedias, cine de autor, terror y animación forman parte de la programación gratuita que el municipio ofrecerá durante febrero en salas y espacios al aire libre.

Vicente López renovó su programación de cine para febrero, con una agenda que incluye comedias, animación, cine de autor y ciclos especiales, en el marco de Casa Abierta, la propuesta cultural de verano del municipio. Todas las funciones son con entrada gratuita y se desarrollan tanto en salas como al aire libre.

La iniciativa busca acercar el cine a los vecinos en espacios culturales emblemáticos de la ciudad, con una selección que combina producciones nacionales, clásicos internacionales y títulos premiados.

Cine Teatro York: drama, comedia y cine nacional

El Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) será uno de los principales escenarios de la programación, con una variada selección de drama, aventuras, comedias y animación.

Entre los títulos destacados se encuentra “Valor Sentimental”, del director noruego Joachim Trier, una de las películas más reconocidas del año. El film fue nominado a nueve premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. La función está prevista para el jueves 13 de febrero a las 18.30 horas.

El cine argentino también tendrá su espacio con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti y dirigida por Javier Beltramino, que se proyectará el viernes 28 de febrero a las 18 horas.

Ciclos especiales y cine de autor

Durante todos los sábados de febrero, el público podrá ver “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás, con funciones a las 18 horas.

Además, el York contará con un ciclo dedicado a John Waters, que incluirá “Multiple Maniacs”, el miércoles 5, y la icónica “Hairspray”, el jueves 6 de febrero, ambas con funciones a las 18.30 y 20.30 horas.

Centro Cultural Munro: ciclo de cine de terror

El Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) mantendrá su ciclo de cine de terror, cuya programación fue definida por votación de la comunidad. Las funciones se realizarán todos los miércoles y sábados de febrero a las 19 horas.

Entre los títulos seleccionados se destacan clásicos y producciones contemporáneas como “Drácula”, de Tod Browning; “Frankenstein”, de James Whale; “El resplandor”, de Stanley Kubrick; “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock; y “Cuando acecha la maldad”, del director argentino Demián Rugna.

Animación y propuestas para las infancias

La animación tendrá un rol central durante febrero, con múltiples proyecciones del universo Studio Ghibli, tanto en salas como al aire libre.

En Quinta Trabucco (Melo 3050) se proyectará “Kiki – Entregas a domicilio” el miércoles 5 de febrero a las 20.30 horas. Por su parte, el Cine Teatro York ofrecerá funciones de “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke”, “La colina de las amapolas” y “Pompoko – La guerra de los mapaches” a lo largo del mes.

El Centro Cultural Munro también contará con propuestas animadas para las infancias, con programas de Hijitus, de Manuel García Ferré, y producciones argentinas contemporáneas.