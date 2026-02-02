Más de 4.900 controles médicos infantiles en Tigre a través del programa PADI

El Municipio desplegó operativos sanitarios en clubes y merenderos con controles médicos, vacunación y firma de libretas de ANSES para niños y niñas del distrito.

Durante 2025, el Municipio de Tigre realizó más de 4.900 controles médicos a niños y niñas en más de 125 espacios barriales del distrito, entre clubes de barrio y merenderos, en el marco del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI). La iniciativa tuvo como objetivo garantizar el acceso a la salud y acompañar a las familias en el territorio.

A lo largo de los operativos, se aplicaron más de 2.000 dosis de vacunas de calendario y se llevó adelante la firma de libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), facilitando el cumplimiento de los requisitos exigidos por ANSES y fortaleciendo el seguimiento sanitario de los menores.

Controles integrales y seguimiento del desarrollo infantil

La propuesta itinerante incluyó mediciones de peso y talla, evaluación de parámetros de desarrollo según la edad, controles de tensión arterial, revisión de columna vertebral, análisis postural y de apoyos. Estas acciones permitieron detectar posibles alteraciones y promover un seguimiento temprano de la salud infantil.

Además, los equipos de salud verificaron el calendario de vacunación de cada niño y niña y aplicaron las dosis faltantes, garantizando la cobertura sanitaria correspondiente.

La iniciativa es impulsada por el intendente Julio Zamora y forma parte de una estrategia municipal orientada a acercar la atención médica a los barrios, fortalecer la prevención y mejorar el acceso a los servicios de salud para vecinos y vecinas del distrito.