Paro de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga nacional de 24 horas por el rechazo a la oferta salarial

La medida de fuerza fue anunciada por el gremio que lidera Omar Maturano tras rechazar un aumento del 1% propuesto por el Gobierno. El paro afectará a todos los servicios ferroviarios del país.

El sindicato La Fraternidad anunció un paro general de trenes por 24 horas para este jueves 5 de febrero, en rechazo a lo que calificó como una “burda oferta” de recomposición salarial presentada por el Gobierno nacional a través de las empresas ferroviarias.

La medida de fuerza, dispuesta por el gremio que conduce Omar Maturano, implicará la interrupción total de los servicios ferroviarios en Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, así como en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, además de los servicios operados por Metrovías y Ferrovías SAC.

Rechazo a la oferta salarial del Gobierno

El conflicto se desató luego de una reunión realizada este lunes con autoridades de la Secretaría de Transporte, en la que el Gobierno insistió en otorgar un aumento salarial del 1% correspondiente a enero, propuesta que fue rechazada de forma unánime por el gremio.

Desde La Fraternidad difundieron un comunicado titulado “Los trabajadores no aceptamos limosnas”, en el que confirmaron la medida de fuerza y cuestionaron la falta de una recomposición acorde a la pérdida del poder adquisitivo.

Los reclamos de Omar Maturano

La semana pasada, Omar Maturano detalló los motivos del conflicto en declaraciones al sitio Mundo Gremial: “Perdimos aproximadamente un 35, 38 por ciento del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”.

Además del reclamo salarial, el dirigente sindical advirtió sobre el deterioro del sistema ferroviario: “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”.

Críticas a la Secretaría de Transporte

Maturano también cuestionó la falta de interlocutores estables dentro del área de Transporte: “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.

Según el dirigente sindical, “hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa”, y denunció que buscan minimizar el reclamo del sector.

Antecedentes del conflicto ferroviario

La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre, cuando las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, que operan en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h durante dos días. En ese momento, el conflicto se destrabó tras el dictado de la conciliación obligatoria.

Diferencias dentro de los gremios del sector

Maturano lidera el sector más duro de los gremios ferroviarios. En contraste, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) mantienen una postura dialoguista y negocian sus aumentos salariales dentro de la pauta oficial.

Sin embargo, la semana pasada La Fraternidad anunció un acuerdo de recomposición salarial con empresas privadas de transporte de cargas, como Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur Roca.

El convenio firmado incluye el pago de una suma no remunerativa del 4% con los salarios de enero, otra del 6% con los sueldos de febrero, y desde marzo una mejora del 8% que impactará en los salarios básicos y adicionales del sector.