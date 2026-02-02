San Isidro avanza con obras en hospitales municipales y la renovación del Hospital Central

El Municipio ejecuta un plan integral de obras en los hospitales municipales de San Isidro, con eje en la renovación de la internación del Hospital Central y la incorporación de equipamiento médico.

El Municipio de San Isidro avanza con un plan integral de obras en hospitales municipales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la calidad de atención y las condiciones de trabajo del personal de salud.

La intervención principal del plan es la puesta en valor integral de las habitaciones de internación general del Hospital Central, donde ya se concretó la incorporación de 50 nuevas camas para reemplazar equipamiento obsoleto. En paralelo, se encuentra en etapa de licitación pública el plan de obras para renovar completamente estos espacios.

Las obras incluyen trabajos completos de pintura y reacondicionamiento de superficies, como solución definitiva a los problemas de humedad en paredes y cielorrasos. Además, se realiza la renovación integral de los baños, con recambio de bachas, mesadas y grifería, junto con la instalación de barandas de seguridad.

También se llevan adelante tareas de reparación y adecuación de las puertas de acceso a cada ala de internación, con el objetivo de mejorar la seguridad y la circulación interna del hospital.

Estas mejoras buscan ofrecer un entorno más confortable, funcional, seguro e higiénico, tanto para los pacientes internados y sus familias como para el personal de salud que desarrolla sus tareas cotidianas.

Otras obras en ejecución en el Hospital Central

De manera paralela, el Municipio avanza con la reparación de los cuatro ascensores de pasajeros y los tres montacamillas del Hospital Central. Los trabajos incluyen la renovación completa de las cabinas y la eliminación de tecnologías obsoletas.

Asimismo, se desarrollan tareas de impermeabilización de cubiertas y techos para solucionar filtraciones y proteger la estructura edilicia. También se realizan adecuaciones edilicias en los quirófanos para integrar nueva tecnología médica incorporada recientemente, que incluyen protección radiológica, sistemas eléctricos, conectividad y mejoras en la iluminación quirúrgica.

Obras en el Hospital Materno Infantil

En el Hospital Materno Infantil de San Isidro, se ejecuta la reparación integral y puesta en funcionamiento del montacamillas N°1. La intervención contempla la instalación de una nueva cabina, la reparación de motores y la recuperación de un ascensor que permanecía fuera de servicio desde hace varios años.

Incorporación de equipamiento médico

Durante los últimos dos meses de 2025, el Municipio incorporó equipamiento médico en los tres hospitales municipales:



Hospital Central : 50 sillas de ruedas, campímetro, oftalmoscopio binocular indirecto, tomógrafo de coherencia óptica, centrífugas, dermatomo y microscopios para Anatomía Patológica, entre otros.

Hospital Ciudad de Boulogne : 4 sillas de ruedas, centrífugas y microscopio para Laboratorio.

Hospital Materno Infantil: 6 sillas de ruedas, centrífuga para Hemoterapia y microscopios para Laboratorio.



El intendente Ramón Lanús afirmó: “Seguimos invirtiendo de manera sostenida en infraestructura y tecnología sanitaria porque queremos que nuestro sistema de Salud vuelva a ser un orgullo. Estas obras y equipamientos nos permiten avanzar hacia una atención más segura, moderna y accesible para todos los vecinos, al tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de nuestros excelentes profesionales de la Salud”.

Las obras y adquisiciones forman parte de una política integral y continua de fortalecimiento de la red de salud pública municipal.