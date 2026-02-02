edición 8008 - visitas hoy 31282

Detectan en la Autovía 2 a un automovilista con licencia falsa y drogas para comercializar

Un control del Ministerio de Transporte bonaerense en Mar del Plata detectó a un conductor con documentación adulterada y estupefacientes fraccionados, en el marco del Operativo Sol a Sol.

Un control vial realizado en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 400, permitió detectar a un automovilista que circulaba con licencia falsa y drogas fraccionadas para la comercialización. El operativo fue llevado adelante por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Operativo Sol a Sol.


El procedimiento se desarrolló en Mar del Plata, donde los agentes detuvieron a un conductor de 48 años, oriundo de Ramos Mejía, que realizaba maniobras riesgosas. Al ser identificado, se constató que manejaba bajo los efectos de sustancias nocivas y que su registro de conducir era apócrifo.



Control conjunto y hallazgos


El operativo fue realizado por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, en conjunto con AUBASA, la Policía de Seguridad Vial y la Dirección de Cinotecnia de la Policía Bonaerense.


Durante la inspección del vehículo, los agentes secuestraron drogas fraccionadas listas para su comercialización y confirmaron que la licencia presentada por el conductor estaba adulterada.


Infracciones y sanciones aplicadas


Tras corroborarse las infracciones a la ley de estupefacientes y a la Ley de Tránsito 13.927, el Ministerio de Transporte, conducido por Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia.


Esta medida administrativa se aplica en casos de extrema gravedad, especialmente cuando se detecta conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilegales.


El procedimiento fue registrado mediante cámaras 4K Full HD, tanto internas como externas de los móviles oficiales, y con cámaras corporales utilizadas por los agentes.


Las imágenes se transmitieron en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte, garantizando transparencia, calidad en las intervenciones y evidencia ante eventuales ilícitos.


Política de seguridad vial


Desde la cartera provincial señalaron que este tipo de operativos refuerzan una política pública orientada a preservar la vida en rutas y autopistas bonaerenses, con tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo a terceros.

