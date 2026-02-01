El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorre el Delta durante febrero

Atención sanitaria en el Delta durante febrero
El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá durante febrero distintos puntos del Delta para brindar controles de salud gratuitos a vecinos y vecinas de la primera sección de Islas. La iniciativa forma parte de las políticas públicas del Gobierno local destinadas a garantizar el acceso a la atención médica en zonas de difícil acceso.
La embarcación sanitaria navegará los lunes, martes y viernes del mes, acercando múltiples prestaciones de salud a la comunidad isleña, entre ellas vacunación de calendario, atención ginecológica, pediátrica, odontológica, controles clínicos y acompañamiento psicológico.
Servicios disponibles a bordo
Además de los controles médicos generales, el Catamarán Sanitario ofrece la entrega de medicación para enfermedades crónicas, garantizando la continuidad de tratamientos y el seguimiento de pacientes que residen en las Islas.
Cronograma completo de febrero
Lunes 2: Canal Honda – Escuela N°17
Martes 3: Río Sarmiento – Escuela N°12
Viernes 6: Arroyo Espera – Escuela N°8
Lunes 9: Arroyo La Horca y Paraná
Martes 10: Arroyo Toro – Escuela N°9
Viernes 13: Muelle Miramar
Lunes 16: FERIADO
Martes 17: FERIADO
Viernes 20: Arroyo Espera – Escuela N°8
Lunes 23: Canal Honda – Escuela N°17
Martes 24: Abravieja – Escuela Concepción
Viernes 27: Caraguata 800
Información y contactos
Para conocer en detalle las especialidades médicas que ofrece el Catamarán Sanitario, se puede seguir sus redes sociales oficiales. También es posible comunicarse con los CAFyS Carapachay al 15-5715-0600 o Río Capitán al 15-6860-7325.
Ante una emergencia, los vecinos deben comunicarse con el SET llamando al 107 o a los números 4512-9999 / 9998 / 9997.