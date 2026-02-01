edición 8008 - visitas hoy 73

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorre el Delta durante febrero

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorre el Delta durante febrero
La embarcación municipal brindará atención médica gratuita en distintos puntos de la primera sección de Islas, con controles de salud, vacunación y entrega de medicación.

Atención sanitaria en el Delta durante febrero


El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá durante febrero distintos puntos del Delta para brindar controles de salud gratuitos a vecinos y vecinas de la primera sección de Islas. La iniciativa forma parte de las políticas públicas del Gobierno local destinadas a garantizar el acceso a la atención médica en zonas de difícil acceso.


La embarcación sanitaria navegará los lunes, martes y viernes del mes, acercando múltiples prestaciones de salud a la comunidad isleña, entre ellas vacunación de calendario, atención ginecológica, pediátrica, odontológica, controles clínicos y acompañamiento psicológico.



Servicios disponibles a bordo


Además de los controles médicos generales, el Catamarán Sanitario ofrece la entrega de medicación para enfermedades crónicas, garantizando la continuidad de tratamientos y el seguimiento de pacientes que residen en las Islas.


Cronograma completo de febrero


Lunes 2: Canal Honda – Escuela N°17
Martes 3: Río Sarmiento – Escuela N°12
Viernes 6: Arroyo Espera – Escuela N°8


Lunes 9: Arroyo La Horca y Paraná
Martes 10: Arroyo Toro – Escuela N°9
Viernes 13: Muelle Miramar


Lunes 16: FERIADO
Martes 17: FERIADO


Viernes 20: Arroyo Espera – Escuela N°8
Lunes 23: Canal Honda – Escuela N°17
Martes 24: Abravieja – Escuela Concepción
Viernes 27: Caraguata 800


Información y contactos


Para conocer en detalle las especialidades médicas que ofrece el Catamarán Sanitario, se puede seguir sus redes sociales oficiales. También es posible comunicarse con los CAFyS Carapachay al 15-5715-0600 o Río Capitán al 15-6860-7325.


Ante una emergencia, los vecinos deben comunicarse con el SET llamando al 107 o a los números 4512-9999 / 9998 / 9997.

Últimas Noticias

Detuvieron a un ladrón en Don Torcuato tras robar un comercio: las cámaras del COT fueron clave
Detuvieron a un ladrón en Don Torcuato tras robar un comercio: las cámaras del COT fueron clave
Ampliación del Puente Labruna sobre la avenida Cantilo: montaron vigas de 45 toneladas en un megaoperativo nocturno
Ampliación del Puente Labruna sobre la avenida Cantilo: montaron vigas de 45 toneladas en un megaoperativo nocturno
La Policía de la Ciudad suma equipamiento, vehículos y uniformes renovados
La Policía de la Ciudad suma equipamiento, vehículos y uniformes renovados
Aumento de tarifas de gas y luz desde febrero: el Gobierno reduce subsidios y aplica nuevas subas en los servicios
Aumento de tarifas de gas y luz desde febrero: el Gobierno reduce subsidios y aplica nuevas subas en los servicios
Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario
Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario
Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable
Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable