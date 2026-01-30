edición 8005 - visitas hoy 23346

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable

Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable
La iniciativa se desarrolla en el Centro de Promoción de Derechos con encuentros semanales que brindan herramientas sobre sembrado, cuidado de alimentos y aprendizaje comunitario.

El Municipio de Tigre lleva adelante el Taller de Huerta Comunitaria en Don Torcuato, una propuesta que se desarrolla en el Centro de Promoción de Derechos (CPD) con el objetivo de fomentar espacios de aprendizaje, encuentro e inclusión.


La actividad busca brindar herramientas prácticas sobre el sembrado y cuidado de alimentos, promoviendo hábitos saludables en un ámbito didáctico y comunitario.



Durante las jornadas, profesionales interiorizan a los participantes en la importancia del cuidado de los alimentos y en técnicas correctas de siembra, orientadas al desarrollo de huertas comunitarias.


Los encuentros se realizan los jueves de 10:30 a 12 horas en el espacio ubicado en Saavedra 558, en la localidad de Don Torcuato.


El taller es impulsado por la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias del Gobierno local, de manera articulada con el programa Tigre Saludable.

Últimas Noticias

Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario
Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario
Julio Zamora recorrió las obras de infraestructura escolar en el Jardín 919 de Ricardo Rojas
Julio Zamora recorrió las obras de infraestructura escolar en el Jardín 919 de Ricardo Rojas
San Isidro instaló nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso y amplió un 30% la vigilancia
San Isidro instaló nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso y amplió un 30% la vigilancia
Tigre se trajo un empate de Córdoba ante Belgrano en un partido parejo
Tigre se trajo un empate de Córdoba ante Belgrano en un partido parejo
Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López
Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López
Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio
Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio