Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable

La iniciativa se desarrolla en el Centro de Promoción de Derechos con encuentros semanales que brindan herramientas sobre sembrado, cuidado de alimentos y aprendizaje comunitario.

El Municipio de Tigre lleva adelante el Taller de Huerta Comunitaria en Don Torcuato, una propuesta que se desarrolla en el Centro de Promoción de Derechos (CPD) con el objetivo de fomentar espacios de aprendizaje, encuentro e inclusión.

La actividad busca brindar herramientas prácticas sobre el sembrado y cuidado de alimentos, promoviendo hábitos saludables en un ámbito didáctico y comunitario.

Durante las jornadas, profesionales interiorizan a los participantes en la importancia del cuidado de los alimentos y en técnicas correctas de siembra, orientadas al desarrollo de huertas comunitarias.

Los encuentros se realizan los jueves de 10:30 a 12 horas en el espacio ubicado en Saavedra 558, en la localidad de Don Torcuato.

El taller es impulsado por la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias del Gobierno local, de manera articulada con el programa Tigre Saludable.