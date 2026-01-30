Ampliación del Puente Labruna sobre la avenida Cantilo: montaron vigas de 45 toneladas en un megaoperativo nocturno

Con grúas de gran porte instalaron siete vigas de 32 metros para duplicar la capacidad del puente y mejorar la conexión entre Núñez, Ciudad Universitaria y la Costanera norte.

La ampliación del Puente Labruna sobre la avenida Cantilo avanzó con un megaoperativo nocturno que permitió colocar siete vigas de 32 metros de largo y 45 toneladas cada una, mediante el uso de grandes grúas en la zona de Núñez, junto al estadio de River Plate.

La obra apunta a duplicar la capacidad del puente y mejorar la conectividad entre el Parque de la Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, beneficiando a más de 350 mil personas que circulan diariamente por el sector.

La nueva estructura atraviesa la avenida Cantilo y permitirá sumar dos carriles de circulación adicionales junto a una amplia pasarela peatonal, facilitando tanto el tránsito vehicular como el cruce seguro de peatones y ciclistas.

En una etapa previa ya se habían montado seis vigas sobre la avenida Lugones, mientras que próximamente se instalarán estructuras sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, donde se proyecta un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria.

“La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó los trabajos junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Con esta intervención se conformarán dos viaductos de doble carril, uno en sentido noroeste hacia Ciudad Universitaria y otro en dirección sureste hacia el Parque de la Innovación y la avenida Lugones.

Durante el operativo se dispusieron cortes nocturnos en la avenida Cantilo a la altura de Udaondo y se cerró por varias semanas la salida de Lugones hacia ese punto, con desvíos por la avenida Del Libertador y otras arterias.

La obra también incluye nuevas colectoras, pasos peatonales, accesos vehiculares y una plaza elevada con rampas y terrazas dentro del Parque de la Innovación, además de una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho para un cruce más seguro.