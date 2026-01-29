edición 8005 - visitas hoy 505

San Isidro

San Isidro instaló nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso y amplió un 30% la vigilancia

San Isidro modernizó su sistema de seguridad con cámaras 4K inteligentes, amplió la cobertura en corredores clave y sumó reconocimiento de patentes para una respuesta más rápida ante delitos.

El Municipio de San Isidro completó la instalación de nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso, en el marco de un plan de modernización del sistema de seguridad que permitió ampliar un 30% la cobertura de videovigilancia en ambas localidades.


La renovación incluyó el reemplazo de equipos obsoletos y la incorporación de dispositivos en sectores donde antes no había monitoreo, con tecnología capaz de detectar situaciones sospechosas de forma automática y generar alertas en tiempo real.



En Acassuso, la cantidad de cámaras pasó de 125 a 202 dispositivos, mientras que en Martínez se incrementó de 175 a 223 equipos. En total, ambas localidades suman ahora 425 cámaras de última generación.


El despliegue se concentró en arterias como la avenida Santa Fe y la avenida del Libertador, corredores clave del transporte, el comercio y la gastronomía.


También se reforzó el monitoreo en Paraná, acceso al shopping Unicenter, la avenida Unidad Nacional, Alvear y la avenida Fleming.


En el oeste, calles como Edison y la avenida Fondo de la Legua fueron incorporadas al sistema de control vehicular hacia la Panamericana.


La Plaza 9 de Julio y la costa del río ahora cuentan con cámaras con visión nocturna de última generación.


En el Bajo de Acassuso y Martínez, se amplió el monitoreo en Sebastián Elcano, Perú, Eduardo Costa, Juan Cruz Varela y Rivera Indarte.


Las nuevas cámaras permiten la detección automática de situaciones sospechosas y el reconocimiento de patentes (LPR).


Todas las imágenes se centralizan en el Centro de Operaciones Municipal (COM), desde donde se emiten alertas inmediatas a las patrullas.


Con esta ampliación, San Isidro alcanza una red de 2.646 cámaras en todo el partido.

