Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio

Incendio y explosión en la fábrica Otowil: destrucción total en plena madrugada

Una fuerte detonación alrededor de la 1:30 de la madrugada desató un incendio voraz en la planta de cosméticos Otowil, con evacuados, casas dañadas y un operativo masivo de bomberos.

Una fuerte explosión alrededor de la 1:30 de la madrugada sacudió a vecinos de San Fernando y Tigre y dio inicio a un incendio de grandes proporciones en la fábrica Otowil, dedicada a la producción de cosméticos y productos capilares, ubicada sobre Brandsen al 800.

Las llamas avanzaron con extrema rapidez debido a la presencia de materiales altamente inflamables, generando una columna de humo visible a gran distancia y provocando el colapso del techo y la destrucción completa del galpón industrial.

De manera preventiva, se cortó el suministro eléctrico en varias manzanas y numerosos vecinos se autoevacuaron ante el riesgo de nuevas explosiones.

El jefe del operativo Gustavo Calveiro, describió el escenario con el que se encontraron las primeras dotaciones al arribar al lugar.

“A la 1:30 se recibe un llamado por un incendio dentro de la fábrica. Seguido del incendio hubo una explosión muy grande. Cuando llegaron los primeros camiones se encontraron con la fábrica generalizada en su totalidad. La planta tenía 20 metros de frente por 100 de largo y estaba completamente tomada por el fuego”, explicó.

Sobre el tipo de material que alimentó las llamas, detalló:

“Son productos para tintura de cabello y otros químicos muy combustibles. Cuando este tipo de empresas empieza con fuego, se propaga con muchísima velocidad”.

La prioridad fue evitar que el incendio se extendiera hacia propiedades vecinas.

“Lo primero fue cortar la propagación y proteger las casas linderas. Los vecinos ya se habían autoevacuado. Se tiraron líneas de prevención dentro de la fábrica vecina y se retiraron combustibles que estaban contra la pared para que no se prendiera fuego”, indicó.

También confirmó que no hubo víctimas.

“Hubo roturas de vidrios y ventanas por la explosión, pero no se registraron heridos. El municipio puso ambulancias desde el primer momento”, agregó.

En el operativo trabajaron 28 dotaciones de bomberos y más de 80 efectivos de distintos cuarteles de la región.

Graves consecuencias en la fábrica y fuerte impacto en el barrio

La planta de Otowil quedó completamente destruida. Solo permanecen en pie algunos muros, mientras que el techo colapsó y el interior fue consumido por las llamas.

La explosión hizo que fragmentos de la estructura volaran por varias cuadras, generando árboles incendiados, focos menores en viviendas cercanas y roturas de vidrios en numerosas casas.

Vecinos relataron escenas de pánico y conmoción durante la madrugada, con familias saliendo de sus hogares en medio del humo y el calor extremo.

Las detonaciones se escucharon incluso en sectores de Tigre, reflejando la magnitud del siniestro.

Incendio controlado y peritajes para determinar el origen

Con el paso de las horas, los bomberos lograron controlar el fuego y comenzaron las tareas de remoción de escombros y enfriamiento para evitar rebrotes.

Sobre las causas, indicaron que aún no pueden ser determinadas.

“No podemos establecer el origen porque cuando llegamos estaba todo generalizado. Eso lo van a definir los peritos cuando puedan ingresar”, señalaron.

Por el momento, no hubo heridos, aunque los daños materiales son de enorme magnitud tanto en la fábrica como en el barrio.

Momento de la Explosión