San Isidro

San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia

San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia.
Cine, música en vivo, teatro y propuestas recreativas forman parte de la agenda cultural gratuita que el Municipio de San Isidro desplegará durante todo el verano en plazas, parques y espacios públicos del distrito.

El Municipio de San Isidro presentó su agenda cultural para los próximos dos meses, con una amplia variedad de actividades gratuitas y al aire libre destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades. La propuesta se extenderá hasta el 29 de marzo e incluirá cine, música en vivo, teatro, talleres y espectáculos en distintos puntos del distrito.


La programación forma parte del Verano en San Isidro, una iniciativa que busca promover el acceso a la cultura en espacios públicos, con actividades cercanas a los barrios y pensadas para disfrutar en familia.



Cultura al aire libre en todo el distrito


Renovando nuestra apuesta por las actividades al aire libre, la agenda de verano de San Isidro propone cine, música en vivo, teatro y actividades para chicos en plazas y parques de todo el distrito con una programación gratuita para disfrutar cerca de casa”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.


Cine al aire libre y música en vivo


Entre las propuestas destacadas se encuentra Cine al aire libre, que comenzará el domingo 1 de febrero. Se trata de un clásico de la programación estival que ofrecerá funciones para todos los gustos y edades en distintos barrios del partido.


Por su parte, Música al atardecer iniciará el 14 de febrero con cinco encuentros que recorrerán distintos ritmos en vivo. Además, el ciclo Dj Sunset frente al río se desarrollará los domingos, de 17 a 22.30, en el Centro Municipal de Exposiciones, acompañado por food trucks.


Teatro de Verano y salas municipales


La agenda también incluye Teatro de Verano en los jardines del Museo Beccar Varela – Quinta Los Ombúes, del 6 al 8 de febrero. Las puertas se abrirán una hora antes de cada función, momento en el cual se entregarán las entradas por orden de llegada, con cupo limitado.


En tanto, el Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro) ofrecerá una amplia cartelera a partir del sábado 14 de febrero, con una entrada contribución de $14.000.


Propuestas educativas y recreativas


La Chacra Educativa San Isidro Labrador (Perito Moreno 2610, Villa Adelina) abrirá sus puertas desde febrero, con entrada libre y gratuita, los días jueves, viernes y sábados de 9 a 13. Todos los días a las 11 se realizará un taller de amasado de pan destinado a los más chicos. En caso de lluvia, la chacra permanecerá cerrada.


Plazas, museos y actividades para toda la familia


La programación se completa con actividades en los museos municipales y con el ciclo Plazas Encendidas, que recorrerá distintas plazas del distrito con juegos de agua, talleres de pintura y propuestas musicales que incluyen folklore, rock y milonga de verano.


El cronograma completo puede consultarse en https://www.sanisidro.gob.ar/verano2026 y en las redes sociales de Instagram y Facebook @sanisidrocultura.

