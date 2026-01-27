Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda.

El Gobernador bonaerense encabezó el acto junto a Jorge Ferraresi y Juan Martín Mena, puso en marcha un quirófano móvil de zoonosis y recorrió Escuelas Abiertas en Verano.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la entrega de 700 escrituras gratuitas a familias del municipio de Avellaneda, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. El acto se realizó junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el intendente local, Jorge Ferraresi.

Durante el evento, el mandatario bonaerense cuestionó la situación económica nacional y afirmó: “Avellaneda es un polo industrial inmenso y hoy vemos máquinas paradas y una caída brutal del consumo. No es algo pasajero, ya llevamos dos años de un plan económico que genera desempleo y angustia”. En ese sentido, agregó: “Este es el resultado de un país pensado para muy pocos, en el que no hay lugar para los trabajadores, los empresarios pymes y los jubilados”.

Por su parte, el intendente Jorge Ferraresi destacó el alcance del programa y sostuvo: “Este programa se ha convertido en una política pública permanente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a una problemática histórica de los y las bonaerenses”. Además, señaló: “Frente a un Gobierno nacional que ajusta y se desentiende de sus responsabilidades, nosotros aspiramos a volver a tener un país donde el derecho a la vivienda no sea un sueño, sino una realidad para todos y todas”.

En la misma línea, Kicillof expresó: “Mientras el Gobierno nacional nos habla de una libertad que se restringe únicamente a quienes tienen un alto poder adquisitivo, para nosotros la libertad empieza cuando una familia tiene la tranquilidad de que su casa es definitivamente suya”.

Durante la jornada, Axel Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, visitaron el complejo municipal Dominico Alto Rendimiento, donde más de 500 chicos y chicas participan de las actividades de Escuelas Abiertas en Verano.

En Avellaneda, el programa cuenta con 38 sedes y una matrícula que supera los 1.500 estudiantes.

Además, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el Gobernador puso en funcionamiento un nuevo quirófano móvil destinado a fortalecer el área de Zoonosis municipal, con operativos de vacunación, castración y atención veterinaria.

El convenio incluyó también la adquisición de cuatro ambulancias, una excavadora y una cargadora.

Al cierre del acto, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires siempre nos van a encontrar acompañando con políticas públicas e inversión a los sectores que más sufren”, y concluyó: “Mientras el Presidente abandona sus responsabilidades y ajusta a los que menos tienen, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más y mejor educación, salud, obra pública y trabajo para todos y todas”.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el dirigente Daniel Gollan; la diputada provincial Ana Luz Balor; la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; y funcionarios y funcionarias municipales.