Violento episodio en Caseros: liberaron a una mujer tras horas de cautiverio.

Un operativo con mediación especializada permitió liberar a una mujer que permanecía retenida en una vivienda de Caseros. El agresor fue detenido y quedó imputado por graves delitos.

Un hombre mantuvo a su pareja como rehén durante varias horas en una vivienda de la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, y terminó detenido tras un operativo policial con intervención de personal especializado. La víctima fue liberada ilesa.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Pringles al 4300, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una situación de violencia en el interior del domicilio.

Amenazas y denuncia

Personal de la comisaría 3° de Tres de Febrero acudió al lugar y constató que el agresor, identificado como Nicolás Alejandro Lavalle, de 31 años, mantenía retenida a su pareja bajo amenazas con un arma blanca.

Según indicaron fuentes policiales a Primer Plano, el hombre amenazó a la víctima con un cuchillo, lo que motivó la intervención judicial.

Intervención judicial y mediación

La fiscal Marcela Costa, titular de la UFI N°6 del Departamento Judicial de San Martín, dispuso la intervención de un mediador para intentar resolver la situación sin poner en riesgo a la mujer.

En el operativo participaron efectivos del Grupo Especial Halcón, junto a integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el Grupo de Prevención Motorizado (GPM).

Liberación y detención

Tras varias horas de negociación, Lavalle depuso su actitud, arrojó el arma blanca y liberó a la mujer, que no presentaba lesiones.

La víctima recibió acompañamiento y contención por parte de profesionales de la Comisaría de la Mujer de Tres de Febrero.

Antecedentes y causa judicial

El agresor fue trasladado a una dependencia policial, donde se confirmó que contaba con antecedentes por robo simple, lesiones, hurto, homicidio en riña, robo con arma y resistencia a la autoridad.

La causa fue caratulada como “Privación de la libertad y amenazas agravadas”.