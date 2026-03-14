Detuvieron en Benavídez a una pareja que le robó el celular a un vecino con discapacidad

El hecho ocurrió en plena vía pública y fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre. Los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras y el celular robado fue recuperado.

Una pareja fue detenida en Benavídez luego de robarle el celular a un vecino con discapacidad que circulaba por la vía pública. El hecho fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y terminó con los sospechosos arrestados a pocas cuadras del lugar.

El episodio ocurrió durante la mañana cuando el hombre y la mujer interceptaron a la víctima, que se desplazaba en silla de ruedas, y le sustrajeron el teléfono celular.

El robo quedó filmado por las cámaras del COT

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó el momento en que los sospechosos abordaron al vecino y cometieron el robo.

Aunque los operadores ya habían advertido la situación, la víctima también dio aviso a las autoridades utilizando un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) instalado en la zona.

Desde ese dispositivo se comunicó con la central de monitoreo, donde los operadores confirmaron que el operativo ya estaba en marcha.

La detención a pocas cuadras

Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras por agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron las pertenencias sustraídas y trasladaron a los dos sospechosos a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.