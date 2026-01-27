edición 8002 - visitas hoy 30247

Policiales / San Isidro

San Isidro: detuvieron a la banda de los Malditos tras el secuestro y tortura de un matrimonio

La organización criminal fue desbaratada tras una investigación encabezada por la fiscal Natalia Castronovo. Tres personas fueron detenidas por el secuestro y tortura de un matrimonio en Martínez.

La Policía Bonaerense, a través de la DDI San Isidro, desarticuló este lunes a la denominada banda de los Malditos, una organización delictiva dedicada a secuestrar y someter a violentas torturas a sus víctimas para despojarlas de dinero y pertenencias.


El operativo se concretó tras una investigación dirigida por la fiscal Natalia Castronovo, titular de la UFI N° 1 Descentralizada de Martínez, que permitió detener a dos hombres y una mujer vinculados a un brutal secuestro ocurrido a mediados de enero en la localidad de Martínez.



El secuestro del matrimonio


El hecho investigado ocurrió el 17 de enero, cerca de las 22 horas, cuando un matrimonio de 61 y 62 años fue sorprendido por dos delincuentes mientras se encontraba dentro de su camioneta Land Rover, en la intersección de Alvear y el Río.


Bajo amenazas de muerte y agresiones físicas, los atacantes tomaron el control del vehículo y obligaron a las víctimas a trasladarse al asiento trasero. A partir de ese momento, comenzó un calvario que se extendió durante más de dos horas.


Golpes, tormentos y recorridas forzadas


Durante el cautiverio, los delincuentes circularon con las víctimas por distintas localidades de la zona norte y oeste del conurbano, entre ellas Martínez, Villa Adelina, Villa Ballester y José León Suárez, estas últimas en el partido de San Martín.


En ese trayecto, el matrimonio fue sometido a golpes de puño, insultos y lesiones punzantes provocadas con una lapicera, en un contexto de violencia extrema.


Los agresores sustrajeron dinero en efectivo, documentación personal, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Además, obligaron al conductor del vehículo a realizar transferencias electrónicas mediante billeteras virtuales, al tiempo que se registraron consumos con tarjetas de crédito en comercios de Villa Ballester y José León Suárez.


Abandono y hallazgo del vehículo


Finalmente, las víctimas fueron abandonadas en el interior del asentamiento conocido como Villa La Rana, donde recibieron asistencia de vecinos y luego fueron trasladadas a un lugar seguro.


La camioneta Land Rover fue encontrada al día siguiente. En su interior, los peritos detectaron manchas de sangre pertenecientes a los damnificados, lo que reforzó la gravedad del hecho.


Investigación y allanamientos


Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal Castronovo dispuso una serie de medidas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, informes bancarios y telefónicos, redes sociales y tareas de inteligencia.


Con la colaboración del Municipio de San Isidro, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y localizar los domicilios donde se ocultaban. El Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro ordenó entonces cuatro allanamientos de urgencia: tres en José León Suárez y uno en Boulogne.


Detenidos y elementos secuestrados


Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos M.J.M. y C.M.S., ambos de 30 años, señalados como autores materiales del secuestro, y D.A.G., una mujer de 31 años, acusada de recibir las transferencias realizadas por las víctimas a través de billeteras virtuales.


Durante los allanamientos, la Policía incautó 540 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.


El video clave


Una cámara de seguridad resultó determinante para avanzar en la causa. En las imágenes se observa a uno de los sospechosos con el torso desnudo, vistiendo un short negro con una franja naranja, zapatillas grises y una remera roja debajo del brazo izquierdo.


De acuerdo a la investigación judicial, la banda actuaba con un nivel de violencia desmedido e inhumano, sometiendo a sus víctimas a tormentos para lograr su objetivo.


Los tres detenidos fueron imputados por robo agravado, robo de automotor agravado y encubrimiento agravado.

