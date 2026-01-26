edición 8002 - visitas hoy 1264

Sabe la Tierra vuelve a Vicente López con actividades gratuitas para toda la familia

El tradicional mercado de productores regresa a la Plaza Amigos de Florida con alimentos saludables, diseño sustentable y actividades gratuitas para grandes y chicos.

Sabe la Tierra en Vicente López retoma su clásico encuentro de los sábados luego de casi un mes de receso. A partir del sábado 24 de enero, el tradicional mercado de productores volverá a instalarse en la Plaza Amigos de Florida, ubicada en Juan Bautista Justo 1573, donde los vecinos podrán acercarse de 10 a 15 horas.


La propuesta promueve el consumo responsable, el comercio justo y la producción sustentable, ofreciendo un espacio de encuentro entre productores locales y consumidores que buscan alimentos y productos de calidad.



Un mercado con identidad local y compromiso ambiental


Desde hace más de una década, Sabe la Tierra funciona en Florida como un mercado alternativo, donde los vecinos pueden comprar directamente a productores locales en condiciones social y ambientalmente responsables. Este modelo garantiza un pago justo para quienes producen y fortalece el desarrollo local, al tiempo que promueve hábitos de consumo conscientes.


Durante la jornada, el mercado contará con una amplia variedad de propuestas, entre las que se destacan frutas y verduras agroecológicas, panificados y repostería integral, comida vegana, productos de almacén saludable, quesos artesanales, huevos de campo, miel agroecológica, aceite de oliva, jugos y bebidas naturales.


También habrá puestos de cosmética natural, productos de higiene y bienestar, y propuestas de diseño sustentable, consolidando una oferta diversa pensada para toda la familia.


Actividades gratuitas para grandes y chicos


En esta reapertura de verano, Sabe la Tierra en Vicente López suma además actividades gratuitas destinadas a distintas edades. A las 12:30 horas se realizará el taller “Reciclaje para niños”, a cargo de Marina Krenz, donde los más chicos aprenderán sobre la separación de residuos a través de juegos y materiales reciclados.


Más tarde, a las 14 horas, se llevará a cabo la experiencia sonora “Canto al alma”, una propuesta abierta a toda la comunidad, sin necesidad de conocimientos previos, coordinada por Flora Lunar.


Vicente López y el acompañamiento a la producción local


A través del acompañamiento a iniciativas como Sabe la Tierra, Vicente López continúa consolidándose como una ciudad comprometida con el cuidado del ambiente, el consumo responsable y el apoyo a los productores locales.


Para más información sobre el mercado, los interesados pueden ingresar a www.sabelatierra.com.

