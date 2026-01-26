Julio Zamora recorrió la Colonia de Verano 2026 en General Pacheco y destacó la inversión en infraestructura deportiva

Colonia de Verano 2026 en Tigre

El intendente de Tigre visitó el Polideportivo de General Pacheco, donde destacó las obras en marcha y el alcance de la Colonia de Verano 2026, que convoca a miles de vecinos en todo el distrito.

Con la participación de miles de vecinos y vecinas de todas las edades, el Municipio de Tigre lleva adelante la Colonia de Verano 2026 en Tigre en todos los polideportivos del distrito. La propuesta se desarrolla en los centros deportivos municipales y ofrece actividades recreativas y deportivas para la comunidad durante la temporada estival.

En este marco, el intendente Julio Zamora recorrió el Polideportivo de General Pacheco, donde supervisó el desarrollo de las actividades que incluyen jornadas de campo y pileta, destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Recorrida del intendente Julio Zamora

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia del programa y el impacto positivo en la comunidad. “Es gratificante ver el disfrute de las familias completas a través del programa que llevamos adelante donde se realiza natación, vóley, fútbol y básquet, entre otros deportes. Este año seguiremos brindando la mejor calidad en infraestructura deportiva para toda la comunidad, por eso seguimos invirtiendo en el área para tener todos los espacios en las mejores condiciones”, expresó Zamora.

Obras y mejoras en el Polideportivo de General Pacheco

En el recorrido, el intendente realizó un relevamiento de las obras que se ejecutan en el establecimiento. Entre los trabajos se encuentran la remodelación integral del gimnasio, la refacción de la zinguería, la colocación de piso nuevo y la adquisición de maquinaria para el entrenamiento de los deportistas.

En el espacio también funciona la Escuela Municipal de Tenis, que utiliza las instalaciones como parte de su desarrollo formativo y deportivo.

Organización y servicios de la Colonia de Verano

La Colonia de Verano 2026 se desarrolla en todos los centros deportivos de la ciudad y las actividades están guiadas por profesores de cada polideportivo. Además, las jornadas cuentan con guardavidas y servicio médico, garantizando condiciones de seguridad y cuidado para quienes participan de la propuesta.