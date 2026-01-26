Kicillof participó de una jornada de formación y prevención de incendios forestales en Necochea

El Gobernador bonaerense participó de una actividad de formación, simulacro y concientización sobre el manejo del fuego durante el campamento nacional de scouts que reúne a más de 4.500 jóvenes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado de una jornada de sensibilización, formación y difusión de acciones vinculadas a la gestión del riesgo de incendios forestales. La actividad se desarrolló en el marco de la 7º edición del campamento de scouts “Rover Moot Nacional”, en la ciudad de Necochea.

El mandatario estuvo acompañado por el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y el intendente local, Arturo Rojas, durante una jornada que reunió a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años provenientes de distintos puntos del país.

Simulacros y formación en manejo del fuego

La actividad incluyó un simulacro de combate de incendios forestales con helicópteros, una charla informativa sobre el trabajo que realizan los brigadistas forestales y una exposición de los materiales específicos utilizados en las tareas de gestión del riesgo.

Además, Kicillof recorrió el campamento organizado por los scouts, que funciona como sede del evento nacional y concentra durante varios días actividades formativas, comunitarias y de intercambio entre jóvenes.

El mensaje del Gobernador

En ese marco, el Gobernador destacó que “esta jornada multitudinaria es muy importante para los scouts, el municipio de Necochea y toda la provincia de Buenos Aires: en un momento en el que nos hablan solo del individualismo, aquí hay miles de jóvenes que defienden la vida en comunidad y la solidaridad”.

En la misma línea, añadió que “esos valores son los mismos que compartimos desde un Estado bonaerense que les abre las puertas a todas las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto en acciones que beneficien a nuestro pueblo”.

Convenios y políticas de prevención

En noviembre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Asociación de Scouts de Argentina firmaron un convenio de colaboración para la actuación conjunta en emergencias y desastres. El acuerdo también contempla políticas de formación en incendios forestales y materiales peligrosos.

Por su parte, el Gobierno bonaerense lleva adelante un Plan de Contingencia para el Manejo del Fuego, en el marco del Operativo de Sol a Sol, que se despliega en todos los destinos turísticos de la provincia.

Recursos y personal desplegado

Bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el operativo cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía de la Provincia y un cuerpo específico de 518 brigadistas forestales formados para este tipo de emergencias.

Autoridades presentes

Por parte de Scouts de Argentina, estuvieron presentes su presidenta, Luján Peciña, y el director ejecutivo, Lucas Piangatelli. En representación de la Fundación Scouts, participaron su presidenta, Marina Rustán; el vicepresidente, Mauro Tereszko; y el director, Adrián Colonna.