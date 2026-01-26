edición 8002 - visitas hoy 1256

Información General

La Provincia otorgó créditos por $153 millones a cooperativas de trabajo y clubes

La Provincia otorgó créditos por $153 millones a cooperativas de trabajo y clubes.
A través de Fuerza Solidaria, el Gobierno bonaerense concretó un nuevo desembolso para impulsar proyectos productivos y deportivos en distintos municipios de la Provincia.

Créditos por $153 millones para cooperativas y clubes bonaerenses


La Provincia de Buenos Aires concretó esta semana un nuevo desembolso de créditos por $153 millones destinados a cooperativas de trabajo y clubes de la comunidad de distintos municipios bonaerenses, a través del fideicomiso Fuerza Solidaria.


Los fondos serán utilizados para infraestructura, equipamiento y mejora de capacidades operativas, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos, deportivos y de servicios vinculados al desarrollo local y la economía social.



Una política pública para la inclusión financiera


La inversión se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, orientadas a acompañar a sectores que históricamente enfrentaron dificultades para acceder al sistema financiero formal.


El presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, destacó que “estos créditos no son solo financiamiento: son inclusión financiera” y remarcó que muchas organizaciones “no tenían acceso al sistema formal y hoy están adentro, produciendo y generando trabajo”.


Asimismo, señaló que este fortalecimiento fue posible “por la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque.


Autoridades y entidades beneficiadas


De la actividad participaron el gerente del fideicomiso Diego Gojzman, el vicepresidente de Provincia Fideicomisos, Néstor Francescangeli, y autoridades de las entidades beneficiadas.


Destino de los fondos


Cooperativas de trabajo


La Cooperativa El Gran Pez, de La Plata, destinará el crédito a la adquisición de herramientas para la producción técnica de eventos.


La Cooperativa de Trabajo La Esperanza utilizará los fondos para la compra de maquinaria destinada a obras públicas y trabajos particulares.


Clubes y entidades deportivas


El Club Sportivo Villa Ballester, de San Martín, invertirá el financiamiento en la construcción de un espacio para Gimnasia Artística.


La Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur, de San Vicente, construirá un tinglado de 1.600 m² para actividades deportivas y comunitarias.


Un programa con alcance territorial


El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y ejecutado junto a Provincia Fideicomisos, ampliando el acceso al crédito en todo el territorio bonaerense.


En ese marco, Cáccamo sostuvo que “nuestro objetivo no es la rentabilidad financiera, sino garantizar el acceso al crédito, escuchando qué necesita cada organización y construyendo soluciones reales”.

