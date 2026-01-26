La Provincia otorgó créditos por $153 millones a cooperativas de trabajo y clubes.

Créditos por $153 millones para cooperativas y clubes bonaerenses

A través de Fuerza Solidaria, el Gobierno bonaerense concretó un nuevo desembolso para impulsar proyectos productivos y deportivos en distintos municipios de la Provincia.

La Provincia de Buenos Aires concretó esta semana un nuevo desembolso de créditos por $153 millones destinados a cooperativas de trabajo y clubes de la comunidad de distintos municipios bonaerenses, a través del fideicomiso Fuerza Solidaria.

Los fondos serán utilizados para infraestructura, equipamiento y mejora de capacidades operativas, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos, deportivos y de servicios vinculados al desarrollo local y la economía social.

Una política pública para la inclusión financiera

La inversión se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, orientadas a acompañar a sectores que históricamente enfrentaron dificultades para acceder al sistema financiero formal.

El presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, destacó que “estos créditos no son solo financiamiento: son inclusión financiera” y remarcó que muchas organizaciones “no tenían acceso al sistema formal y hoy están adentro, produciendo y generando trabajo”.

Asimismo, señaló que este fortalecimiento fue posible “por la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque”.

Autoridades y entidades beneficiadas

De la actividad participaron el gerente del fideicomiso Diego Gojzman, el vicepresidente de Provincia Fideicomisos, Néstor Francescangeli, y autoridades de las entidades beneficiadas.

Destino de los fondos

Cooperativas de trabajo

La Cooperativa El Gran Pez, de La Plata, destinará el crédito a la adquisición de herramientas para la producción técnica de eventos.

La Cooperativa de Trabajo La Esperanza utilizará los fondos para la compra de maquinaria destinada a obras públicas y trabajos particulares.

Clubes y entidades deportivas

El Club Sportivo Villa Ballester, de San Martín, invertirá el financiamiento en la construcción de un espacio para Gimnasia Artística.

La Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur, de San Vicente, construirá un tinglado de 1.600 m² para actividades deportivas y comunitarias.

Un programa con alcance territorial

El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y ejecutado junto a Provincia Fideicomisos, ampliando el acceso al crédito en todo el territorio bonaerense.

En ese marco, Cáccamo sostuvo que “nuestro objetivo no es la rentabilidad financiera, sino garantizar el acceso al crédito, escuchando qué necesita cada organización y construyendo soluciones reales”.