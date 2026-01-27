edición 8002 - visitas hoy 4058

Deportes / Tigre

El Club Glorias de Tigre insiste en su apelación ante la AFA y reclama una resolución urgente

El club de Tigre presentó un descargo formal ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, tras la resolución que lo suspendió por dos años en futsal por irregularidades en planillas oficiales. La institución advierte daño a la planificación deportiva y exige definición urgente.

En medio de la incertidumbre por la sanción que lo dejó fuera de competencias de futsal, el Club Glorias de Tigre presentó un descargo formal ante el Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitando la pronta resolución del recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2025.



La apelación fue presentada por la entidad con los recursos limitados de un club de barrio, argumentando que sus fundamentos son “sólidos y consistentes”, y que demuestran que la institución no es responsable de la mayoría de los hechos imputados. Hasta el momento no hubo comunicación formal sobre el estado del trámite, lo que genera preocupación en la dirigencia.


Sanción y reclamo de justicia deportiva


La sanción aplicada por la AFA a través de su Tribunal de Disciplina en noviembre de 2025 estableció la suspensión del Club Glorias por dos años en la disciplina futsal, luego de detectar irregularidades en planillas oficiales en relación con un jugador menor que aparecía registrado pese a no integrar el plantel.


Además de la suspensión en todas las categorías de futsal, la resolución incluyó una multa económica, la inhabilitación del delegado veedor, y la anulación de resultados en los partidos en que el menor figuró, con derrota por 0-5 para la institución.


Plazos y defensas en juego


Según el descargo del club, han pasado más de 58 días sin respuesta oficial, lo que dificulta la planificación deportiva, organizativa y contractual de cuerpos técnicos y jugadores. Esta situación, según la institución, vulnera derechos de defensa y la previsibilidad institucional.


El comunicado oficial del club sostiene que la sanción impacta en aproximadamente 300 personas vinculadas a la entidad y destaca que, pese a las limitaciones, presentaron apelación con argumentos jurídicos sólidos para demostrar su inocencia en relación con la mayoría de los hechos imputados.


Impacto institucional


Desde Glorias remarcan su historia de más de tres décadas en el futsal argentino sin sanciones de esta magnitud y sostienen que han iniciado gestiones legales y administrativas para revertir la medida. Además, informaron que adoptaron medidas internas para abordar la situación y detectar responsabilidades.


La dirigencia confía en que el Tribunal de Apelaciones actuará con ética e imparcialidad para brindar una definición que permita a la institución retomar la normalidad deportiva y evitar perjuicios adicionales para su comunidad.


Comunicado del Club



