La AFA suspendió por dos años al Club Glorias de Tigre en la disciplina futsal por irregularidades en planillas oficiales

La AFA resolvió suspender por dos años al Club Glorias de Tigre en la disciplina futsal tras detectar irregularidades en planillas oficiales con la participación de un menor que ya no formaba parte del plantel. El fallo incluye una multa económica, la anulación de partidos y la inhabilitación del delegado veedor.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aplicó una de las sanciones más duras en el futsal formativo: el Club Glorias de Tigre fue suspendido por dos años para participar en todas las competencias de la disciplina, tras una extensa investigación que confirmó irregularidades en la presentación de planillas y en la habilitación de un jugador menor.

La medida, dispuesta por el Tribunal de Disciplina Deportiva, se tomó luego de una denuncia realizada por los padres del menor, quienes afirmaron que su hijo ya no jugaba en Glorias desde mediados de año pero seguía apareciendo en planillas oficiales como si hubiera participado en varios partidos.

Denuncia y verificación de la AFA

La investigación se originó el 15 de octubre de 2025, cuando la madre del menor presentó un correo reclamando información sobre “cuántas fechas lo hicieron jugar en Glorias Futsal” pese a que —según afirmó— el chico había dejado la institución “más de tres meses antes”.

Ese mismo día, la Gerencia de los Órganos Jurisdiccionales verificó en el sistema oficial COMET que el menor figuraba como participante hasta el 12 de octubre. Luego, el padre presentó una denuncia formal ante AFA.

El Tribunal revisó las planillas y comprobó que el jugador aparecía inscripto en ocho partidos oficiales entre junio y octubre, pese a no integrar ya la plantilla activa del club.

Capturas, convocatorias y contradicciones

Los padres aportaron documentación que acreditó el vínculo con el menor y acompañaron capturas de conversaciones de un grupo de WhatsApp en el que se enviaban las convocatorias para los partidos. Allí no figuraba el nombre del chico, a diferencia de lo que indicaban las planillas oficiales entregadas a los árbitros.

Con esos elementos, la AFA suspendió de manera provisional al jugador para evitar su utilización mientras avanzaba la investigación.

El descargo del club y el rol del delegado veedor

El Club Glorias, al presentar su descargo el 28 de octubre, atribuyó la situación a un “error del delegado veedor, nuevo e inexperto”, quien —según explicó la institución— habría entregado “todos los carnets de los jugadores fichados” en cada partido, provocando que aparecieran marcados en planilla aunque no hubieran jugado.

El Tribunal requirió identificar al delegado, que luego reconoció que se entregaban a los árbitros todos los carnets disponibles “por error” y lamentó lo ocurrido.

Sin embargo, la AFA consideró que no se trató de un hecho aislado, sino de una reiteración de irregularidades en múltiples fechas a lo largo de varios meses, algo que —según el fallo— “descarta la hipótesis de un yerro aislado” y evidencia una “deficiencia organizativa persistente”.

Los fundamentos de una sanción ejemplar

En su resolución, el Tribunal sostuvo que los hechos investigados comprometen:



La autenticidad documental



La elegibilidad de jugadores



La integridad de la competencia



La confianza de las familias en el sistema formativo



Además, remarcó que el club es responsable por la actuación de sus auxiliares y dependientes, y que la explicación basada en la inexperiencia del delegado “no constituye causal eximente”.

Las sanciones: suspensión, multa e inhabilitaciones

La AFA impuso una serie de medidas de fuerte impacto:



Suspensión del Club Glorias en futsal por 2 años



El club no podrá participar en ninguna categoría de futsal en competencias de AFA por un período de dos años, a partir de la notificación oficial.



Multa económica



Glorias deberá abonar 4.000 unidades de valor (v.e.) antes de aspirar a su eventual reincorporación.



Sanción personal al delegado veedor



El delegado Maximiliano Ezequiel López fue inhabilitado por dos años para ejercer cualquier función oficial vinculada a competencias organizadas por AFA.



Anulación de resultados



Una vez firme la resolución, se deberán anular los resultados de todos los partidos en los que el menor figuró en planilla, registrando derrota por 0-5 para Glorias en cada uno.

Un mensaje para el futsal formativo

El fallo subraya que irregularidades de este tipo no solo comprometen la transparencia de la competencia, sino que afectan directamente a menores y familias que confían en el sistema formativo.

Por eso, la AFA sostuvo que la sanción adoptada busca “restablecer la integridad competitiva y prevenir la reiteración de prácticas contrarias al orden deportivo”.

Descargo oficial del Club Glorias

Tras conocer el fallo, el Club Glorias emitió un comunicado en el que informó que la institución “se encuentra realizando todas las gestiones legales y administrativas necesarias para aclarar la situación y solicitar la revisión de la sanción”, remarcando su “total disposición para colaborar con las autoridades competentes”.

Además, señalaron que se iniciaron medidas internas “respecto de los responsables directos de esta situación”, en línea con el compromiso institucional asumido.

En el mensaje, la dirigencia recordó su trayectoria de más de tres décadas en el futsal argentino, destacando que “nunca hemos tenido antecedentes de irregularidades ni sanciones de esta magnitud” y agradecieron el apoyo recibido por parte de familias, socios y otros clubes.