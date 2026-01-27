Tigre impulsa una nueva normativa para regular la altura de las edificaciones en todo el distrito

El Municipio elevó al Concejo Deliberante un proyecto que fija límites de altura, incorpora retiros obligatorios y promueve un desarrollo urbano sostenible en zonas que hasta ahora no tenían restricciones.

El Municipio de Tigre avanza con un proyecto de regulación de alturas en Tigre, orientado a ordenar el crecimiento urbano y establecer límites claros para las nuevas edificaciones en distintas zonas del distrito que hasta el momento no contaban con restricciones.

La iniciativa surge en el marco del sostenido crecimiento inmobiliario y demográfico registrado en las últimas décadas. Según datos oficiales, la población del partido ya supera los 446 mil habitantes, lo que generó un aumento considerable en las solicitudes de nuevos desarrollos urbanos.

Actualización de los parámetros urbanísticos

Desde el Ejecutivo local señalaron que resulta necesario actualizar los parámetros urbanísticos vigentes con el objetivo de equilibrar el perfil edilicio, optimizar el uso de la infraestructura existente y evitar una expansión desordenada del territorio.

El proyecto establece límites de altura diferenciados por zonas, incorpora retiros obligatorios y promueve métodos de construcción sostenibles, en línea con un modelo de desarrollo urbano ambientalmente responsable.

Compensación de alturas bajo condiciones estrictas

La propuesta también contempla un mecanismo excepcional de “compensación de alturas”, que permitiría adicionar niveles a las edificaciones únicamente bajo condiciones estrictas. Estas exigencias están vinculadas a criterios de superficie, sustentabilidad, movilidad, forestación y cesión de áreas ribereñas, entre otros aspectos.

Planificación urbana y participación ciudadana

Con esta actualización normativa, el Municipio busca fortalecer la planificación estratégica del territorio, priorizando el acceso a espacios verdes, servicios de proximidad y una infraestructura acorde al ritmo de expansión local, promoviendo una mejor convivencia entre distintos tipos de desarrollos urbanos.

El proyecto ya fue enviado al Honorable Concejo Deliberante de Tigre para su tratamiento legislativo.

Cómo participar y acceder a la documentación

Además, como parte del proceso de participación ciudadana, se invita a la comunidad a dejar opiniones, ideas y sugerencias ingresando a sirve.tigre.gob.ar, con el mensaje: “Tigre Opina + su opinión”. Quienes deseen participar de futuras reuniones presenciales o virtuales podrán indicarlo en el mismo formulario.

Resumen que compara las alturas actuales de construcción por zona con las alturas propuestas en el proyecto de ordenanza del Municipio de Tigre

Benavídez

Actualmente las zonas RM1, C1, C4 y C5 y E no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

Las zonas C5, C4 y C1 ubicadas sobre la Ruta Provincial 27 y Av. Gral. Juan Domingo Perón, tendrán:



Entre Av. de los Lagos y Viamonte: PB + 10 (33 m)



Entre Viamonte y Camino del Claro: PB + 8 (30 m)



Entre Camino del Claro y Colectora Este Panamericana: PB + 6 (27 m)



En la Av. Gral. Juan Domingo Perón, entre Ruta Provincial 27 y la proyección de San José Obrero, tendrá: PB + 5 (18 m)

La zona C4 sobre Colectora Este Panamericana tendrá:



Entre Belgrano y Av. Perón: PB + 5 (18 m)



Entre Av. Perón y Av. Benavídez: PB + 8 (30 m)



Las zonas RM1 y E tendrán una altura de PB + 6 (21 m) y PB + 3 (12 m), con frentes consolidados:



Sobre Av. Italia: PB + 4 (15 m)



Sobre Arribeños: PB + 4 (15 m)



Asimismo, la propuesta incluye bajar la altura permitida en la zona R1a sobre el Camino de la Bota la cual contará con un perfil urbano de PB + 3 (12 m) en toda su extensión.

Dique Luján

Actualmente las zonas RM1, C1, C3 y E no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

La zona C3, sobre la Av. 12 de Octubre entre Las Heras y Av. América —incluida la calle 9 de Julio— tendrá un límite de PB + 5 (18 m).

La zona C1, en el sector delimitado por Las Heras, Río Luján, Roca y Gral. Campos, también contará con un máximo de PB + 5 (18 m).

Las zonas RM1 y E tendrán una altura de PB + 3 (12 m), con frente consolidado sobre Av. Italia de PB + 4 (15 m).

Don Torcuato

Actualmente las zonas C1, C2 y C4 no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

La zona C1 tendrá un máximo de PB + 5 (18 m) sobre:



Colectora Ruta Nacional 9, entre Emilio Lamarca y Leopoldo Lugones.



Leopoldo Lugones, entre Colectora Ruta Nacional 9 y Laplace.



La zona C2 sobre Ruta Provincial 23 tendrá:



Entre Av. Gral. San Martín y Lucio Meléndez, incluyendo el sector entre Av. del Trabajo y Carlos: PB + 6 (21 m).



Entre Lucio Meléndez y Reynoso: PB + 3 (12 m).



Entre Reynoso y Leopoldo Lugones: PB + 5 (18 m).



Asimismo, la zona C2 quedará con:



Sobre Triunvirato, entre Colectora Ruta Nacional 9 y Jean Jaurès: PB + 5 (18 m)



Sobre Boulogne Sur Mer, entre Emilio Lamarca y Colectora Ruta Nacional 9: PB + 5 (18 m)



La zona C4 sobre Av. del Trabajo entre Suiza e Italia, tendrá un límite de PB + 5 (18 m).

El Talar

Actualmente las zonas C1, C2 y C4 no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

La zona C1, sobre Av. Gral. San Martín entre Isla Soledad y Av. Pacheco, tendrá un máximo de PB + 5 (18 m).

La zona C2 contará con:



En la Colectora de Ruta Nacional 9 entre Venezuela y Colombia, incluyendo el tramo de Ruta Provincial 24 entre la colectora y Colombia: PB + 6 (21 m)



Sobre Ruta Provincial 24 entre Francia y Paul Groussac: PB + 6 (21 m)



La zona C4 quedará con:



Sobre Paul Groussac entre 25 de Mayo y Ruta Provincial 23: PB + 6 (21 m)



En el área delimitada por Las Dalias, Tte. Juan José Valle, Cotenaster, El Pensamiento, Liquidámbar y Gral. Juan Manuel de Rosas: PB + 8 (27 m)



General Pacheco

Actualmente las zonas C1, C2 y C4 no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

La zona C1, sobre Av. de los Constituyentes entre Sans Souci y Buenos Aires, tendrá un máximo de PB + 6 (21 m).

Las zonas C2 y C4 tendrán:



Sobre Av. de los Constituyentes entre Henry Ford y el Arroyo Las Tunas, incluyendo el sector delimitado por Av. de los Constituyentes, Arroyo Las Tunas, Groussac y Henry Ford: PB + 8 (27 m)



Sobre Ruta Provincial 24, entre O’Higgins y Remedios de Escalada de San Martín: PB + 6 (21 m)



En el área comprendida por Buenos Aires, Gral. José María Paz, Ruta Provincial 24 y Remedios de Escalada de San Martín: PB + 8 (27 m)



Sobre Boulogne Sur Mer, entre Ruta Provincial 24 y O’Higgins: PB + 6 (21 m)



Nordelta

Actualmente las zonas C5 y UE no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

La zona C5, sobre Ruta Provincial 27, entre Arroyo de los Puentes y Av. del Puerto, tendrá un máximo de PB + 10 (33 m).

La zona UE en el sector entre Av. del Golf, proyección Los Lirios, Canal Aliviador y Arroyo Las Tunas, contará con un máximo de PB + 3 (12 m).

Ricardo Rojas

Actualmente las zonas C1 y C4 no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:



Sobre Marcos Sastre, entre Vilela y Pellegrini: PB + 5 (18 m).



Sobre Vilela, entre Colectora de Ruta Nacional 9 y Manuel Quintana: PB + 5 (18 m).



En el sector delimitado por Romero, Groussac, Vilela y Manuel Quintana: PB + 8 (27 m).



En el área comprendida por Henry Ford, Av. de las Industrias, Ricardo Guiraldes y la Colectora de Ruta Nacional 9: PB + 4 (15 m).



Rincón de Milberg

Actualmente las zonas RM1, UE, E, C5 y C4 no cuentan con altura límite establecida. La propuesta limita los Perfiles Urbanos y Alturas en:

Las zonas RM1, UE, E tendrán una altura de PB + 3 (12 m), PB + 4 (15 m) y PB + 6 (21 m), con frente consolidado sobre Ruta Provincial 27 de PB + 10 (33 m) y PB + 6 (21 m).

En la zona R7 sobre Camino de los Remeros, incluyendo al sector entre Laprida, Williams, Camino de los Remeros y Castiglioni: PB + 10 (33 m), con sectores aledaños de PB + 2 (9 m) y PB + 6 (21 m).

Tigre Centro

Actualmente, la localidad de Tigre se encuentra limitada por el Decreto 165/08, sin embargo, las zonas C4, C7 y R1u no cuentan con un plano límite establecido.

La propuesta proyecta diversas alturas que van desde la PB + 2 (9 m) al PB + 15 (48 m), correspondiendo las mayores a las vías de circulación principales y a las áreas más consolidadas del sector, a saber:



Sobre Acceso Ramal Tigre (Luis García y Larrea), entre Juan B. Justo y Sarmiento/Pueyrredón: PB + 6 (21 m)



Sobre Acceso Ramal Tigre (Luis García), entre Sarmiento y Chile: PB + 10 (33 m)



Sobre Av. de las Naciones Unidas, entre Chile y Estación Tigre: PB + 15 (48 m)



Área Av. Mitre, Morales, Montes de Oca y Enciso: PB + 12 (39 m)



Área Av. Mitre, Vivanco, Montes de Oca y Morales: PB + 10 (33 m)



Sobre Av. Cazón y Av. Italia, entre Montes de Oca y Marabotto, incluyendo el área entre Montes de Oca, Av. Italia, Guareschi y Av. Cazón: PB + 8 (27 m)



Sobre la Ruta Provincial 27, entre Williams y Milberg, incluyendo el área entre Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Martín de Güemes y Milberg: PB + 6 (21 m)



Asimismo, se limitan considerablemente las alturas de los sectores aledaños al Río Tigre y Río Luján, con alturas de PB + 2 (9 m), PB + 3 (12 m) y PB + 4 (15 m).

Cabe indicar que las áreas afectadas por el Distrito Tigre Sur no se verán afectadas por el momento.