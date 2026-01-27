Falsos pileteros asaltaron a una jubilada en Boulogne y la Policía detuvo a tres sospechosos.

Robo a una jubilada en Boulogne: el hecho y las detenciones

Una banda engañó a una empleada doméstica para ingresar a una vivienda, redujo a una jubilada de 81 años y escapó con dinero y objetos de valor. El último operativo se realizó en Isidro Casanova.

Una investigación por robo agravado permitió detener a tres integrantes de una banda que simuló ser piletera para ingresar a la vivienda de una jubilada de 81 años en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro. El último procedimiento se concretó en las últimas horas en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió el 18 de diciembre en una casa ubicada sobre la calle Eliseo Reclus al 700, y es instruido por la UFI Distrito Boulogne, a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.

El engaño y la violencia dentro de la vivienda

Según se desprende de la causa, cuatro sospechosos llegaron al domicilio a bordo de un Chevrolet Prisma y se presentaron como reparadores de piscinas. De ese modo, lograron convencer a la empleada doméstica, de 31 años, para que les permitiera el ingreso a la propiedad.

Una vez dentro, los delincuentes ejercieron violencia física contra ambas mujeres, a quienes redujeron y maniataron, para luego apoderarse de dinero en efectivo y distintos objetos de valor antes de huir.

La clave del vehículo y la primera detención

Las primeras diligencias permitieron identificar el automóvil utilizado durante el asalto. A través del sistema de reconocimiento de patentes y el análisis de cámaras de seguridad municipales, los investigadores detectaron que el rodado circulaba con una chapa patente apócrifa.

Al día siguiente del robo, el 19 de diciembre, efectivos de la Policía Bonaerense de San Isidro interceptaron el vehículo y detuvieron a uno de los presuntos implicados, identificado como S.H.

Allanamiento en Isidro Casanova y nuevos arrestos

Con el avance de la pesquisa y la intervención de la DDI San Isidro, se logró individualizar a otros dos sospechosos: J.M.C. (49) e I.M.L. (34), además de vincular al hecho un segundo vehículo, un Citroën C3 gris.

Este martes se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle M. Esquiro al 6000, en Isidro Casanova. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el Citroën C3, dos teléfonos celulares, prendas de vestir, un reloj de pulsera análogo y documentación.

En ese operativo quedaron detenidos los dos sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

El expediente permanece en la Fiscalía de Distrito Boulogne, bajo la carátula de “robo agravado”, mientras la investigación continúa para determinar la identidad del cuarto integrante de la banda o si hubo más implicados.